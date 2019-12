Weihnachtliche Light-Show zu Ehren von Prodigy-Frontmann Keith Flint

Das wird Sie auch interessieren





Zu Weihnachten wird wieder fleißig geschmückt und dekoriert. Neben dem Tannenbaum ist vor allem die Beleuchtung ein großes Thema. Zwischen geschmackvoll und dezent bis hin zu übertriebenem Kitsch ist immer alles dabei. In Essex, England gibt es dieses Jahr eine ganz besondere Licht-Show zu Ehren des verstorbenen Prodigy-Frontmanns Keith Flint.

Der Engländer Rik Burt bastelte dieses Jahr die wohl aufwendigste Weihnachtsbeleuchtung. Essex ist in England bekannt für ausgefallene Beleuchtungen, doch selbst dort ist ein solches Mammutprojekt eine Seltenheit. Drei Stunden dauert die Light-Show und beinhaltet über 3000 verschiedene Lichter. Dabei laufen zwei verschiedene Sets unter anderem mit Musik der aus Essex stammenden Band The Prodigy. „Eigentlich bin ich mehr im Metal unterwegs aber ihre Musik war eine Art Brücke zwischen den Genres“, so Burt. „Ich habe sie einmal live gesehen und es war sehr surreal, als wir hörten, dass er gestorben ist. Wir hoffen, dass einer der Bandmitglieder unsere Lichtshow sieht.“

The Prodigy: The Fat of the Land

Die opulente Show kann man täglich bis Anfang Januar sehen. Burt, der Tage damit verbrachte die Lichter zu programmieren, machte dies auch in Gedenken an seine im Februar verstorbene Großmutter. „Meine Faszination mit Weihnachtssachen kommt von ihr und meinem Opa. Sie waren schon immer Fans davon zu Weihnachten zu dekorieren. Das jetzt ist ein Gruß an sie.“

Christmas Light Display – The Prodigy Mix