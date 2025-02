Wie Lorne Michaels seinen Buddy Keith Richards vor dem Knast bewahrte

Zwei Wochen nachdem die Rolling Stones 1978 Gastgeber von Saturday Night Live waren, trat Lorne Michaels als Leumundszeuge für Keith Richards auf. Der Gitarrist war in Kanada wegen Drogenbesitzes angeklagt, was ihm eine lebenslange Haftstrafe hätte einbringen können.

Während Richards‘ Drogenprozess in Kanada ein bekanntes Kapitel in seinem wilden Leben ist, wird Michaels‘ kleine Rolle in der Saga in Susan Morrisons neuer Biografie Lorne: The Man Who Invented Saturday Night Live (über einen Auszug in Entertainment Weekly ) detailliert beschrieben.

22 Gramm Heroin

1977 wurde Richards in einem gehobenen Hotel in Toronto verhaftet, nachdem kanadische Mounties in seiner Suite 22 Gramm Heroin gefunden hatten. Das reichte aus, um Richards wegen Besitzes zum Zwecke des Handels anzuklagen. Ein schweres Verbrechen, das mit einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren bis lebenslänglich geahndet wurde. Richards konnte zwar eine Kaution hinterlegen. Sein Reisepass wurde jedoch beschlagnahmt. Er konnte Kanada nicht verlassen, bis er ein spezielles medizinisches Visum für eine Suchtbehandlung in den USA erhalten hatte.

Als sein Prozess im Oktober 1978 anstand, war Richards immer noch nicht clean. Als die Stones bei der Premiere der vierten Staffel von Saturday Night Live als Gastgeber (und musikalischer Gast) auftraten, wurden zwei von Richards‘ Sketchen bei den Proben gestrichen, nachdem er laut Morrisons Buch „nicht zu wissen schien, wo er war“. Am Tag seines Prozesses, einige Wochen später, soll er in einem Hinterzimmer des Gerichtsgebäudes eine Line Kokain gezogen haben.

Michaels besorgte Richards einen dreiteiligen hellbraunen Anzug

Michaels wurde auf Geheiß von Mick Jagger involviert. Der bat den Chef von SNL, in seine Heimatstadt Toronto zurückzukehren, um zugunsten des Gitarristen auszusagen (Jagger organisierte auch ein Privatflugzeug für Michaels). Michaels trat nicht nur als Zeuge auf, sondern nahm es auch auf sich, Richards zu helfen, clean zu werden. Und er besorgte dem Gitarristen einen dreiteiligen hellbraunen Anzug, den er während seiner Anhörung tragen sollte.

Michaels war jedoch besorgt, dass er sich im Zeugenstand möglicherweise des Meineids schuldig machen könnte. Weil er wusste, dass Richards nicht clean war. Während seiner Aussage wurde er jedoch nur zu Richards‘ kreativen Bemühungen innerhalb er Rolling Stones befragt. Er bezeichnete den Gitarristen als „Katalysator der Band“ und sprach über seine Entscheidung, die Stones Muhammad Ali als Gastgeber von Saturday Night Live vorzuziehen, und bezeichnete die Gruppe als „die Rock’n’Roll-Band Nummer eins der Welt“.

„Die Kanadier würden einen echten Künstler nicht ins Gefängnis stecken wollen“

Laut Morrison soll Michaels später gesagt haben: „Die Kanadier würden einen echten Künstler nicht ins Gefängnis stecken wollen.“

Richards kam schließlich mit einer Bewährungsstrafe und der Auflage, ein Benefizkonzert für Blinde zu spielen, davon . (Einer seiner anderen Zeugen an diesem Tag war eine junge blinde Fanin namens Rita, die Richards in seinen Memoiren „Life“ aus dem Jahr 2010 erwähnte.)

Danach kehrte Richards nur noch einmal zu SNL zurück. Nämlich 1988, als er als musikalischer Gast der Show auftrat. Am vergangenen Wochenende hatte er jedoch einen kurzen Auftritt im Rahmen des SNL 50 -Specials. Während des Publikums-Q&A-Teils von Tina Fey und Amy Poehler.

Richards fragte nach einem Schal, den er 1988 bei seinem Auftritt in einer Umkleidekabine vergessen hatte. Bevor die Kamera auf Zach Galifianakis schwenkte, der besagten bunten Schal anzog. „Schaut, er ist einfach nicht hier, okay! Können wir alle aufhören, danach zu suchen! Nächste Frage!“