Kelly Osbourne wehrt sich, nachdem Menschen ihr Aussehen bei den Brit Awards 2026 am Samstagabend kritisiert haben.

Der Reality-TV-Star nahm an der Zeremonie in Manchester teil, um ihren Vater Ozzy Osbourne zu ehren, dem posthum ein Lifetime-Achievement-Award verliehen wurde. Ihr offensichtlicher Gewichtsverlust sorgte online für Besorgnis und entfachte eine öffentliche Debatte über ihren körperlichen Zustand.

„Es gibt eine besondere Art von Grausamkeit darin, jemandem zu schaden, der offensichtlich gerade durch etwas hindurchgeht“, schrieb Kelly auf ihren Instagram Stories (via „The Hollywood Reporter“). „Mich zu treten, wenn ich unten bin, meinen Schmerz zu bezweifeln, meine Kämpfe als Klatsch zu verbreiten und mir den Rücken zu kehren, wenn ich Unterstützung und Liebe am meisten brauche. Das alles beweist keine Stärke – es offenbart nur ein tiefes Fehlen von Mitgefühl und Charakter.“

Härteste Zeit ihres Lebens

Sie fügte hinzu: „Ich gehe gerade durch die schwerste Zeit meines Lebens. Ich sollte mich nicht mal verteidigen müssen. Aber ich werde nicht hier sitzen und zulassen, dass ich auf diese Weise entmenschlicht werde!“

Ozzy starb letzten Juli im Alter von 76 Jahren. Seine Frau Sharon Osbourne begleitete Kelly, um den Award in seinem Namen entgegenzunehmen. „Wenn Ozzy heute Nacht bei uns wäre, würde er uns dieses wunderschöne Lächeln zeigen, das er hatte, und ich weiß, er wäre so stolz, das von dem Land zu empfangen, das er liebte“, sagte Sharon vor dem Publikum der Brit Awards. „Er ist vielleicht nicht mehr hier, aber er hat uns ein unglaubliches Lebenswerk hinterlassen, das von dem Land, das ihn groß gemacht hat, niemals vergessen werden wird.“

Es ist nicht das erste Mal, dass Kelly sich gegen Body-Shaming-Kommentare zur Wehr setzen musste. Im Dezember teilte sie ein inzwischen gelöschtes Video, in dem sie sich mit den ständigen Spekulationen auseinandersetzte.

Klare Worte gegen Hater

„An die Leute, die glauben, sie wären lustig und gemein, wenn sie Kommentare schreiben wie ‚Bist du krank‘ oder ‚Hör mit Ozempic auf, du siehst nicht richtig aus’“, sagte sie. „Mein Vater ist gerade gestorben, und ich tue mein Bestes, und das Einzige, wofür es sich gerade zu leben lohnt, ist meine Familie. Und ich entscheide mich, meine Inhalte mit euch zu teilen und die glückliche Seite meines Lebens zu zeigen, nicht die elende. Also an all diese Leute: Verpiss euch.“

Sharon spielte den Clip während eines Interviews mit Piers Morgan ab und verteidigte ihre Tochter. „Sie hat recht“, sagte Sharon zu Morgan. „Sie hat ihren Daddy verloren. Sie kann gerade nicht essen.“

Im vergangenen August gab Kelly zu, dass sie nach dem Tod ihres Vaters „eine Weile nicht okay sein wird“. „Ich habe mich hundertmal hingesetzt, um das zu schreiben, und weiß immer noch nicht, ob die Worte jemals genug sein werden … aber von ganzem Herzen: danke“, schrieb Kelly in den sozialen Medien. „Die Liebe, die Unterstützung und die wunderschönen Nachrichten, die ich von so vielen von euch erhalten habe, haben mir wirklich geholfen, durch den schwersten Moment meines Lebens zu tragen. Jedes freundliche Wort, jede geteilte Erinnerung, jedes bisschen Mitgefühl hat mehr bedeutet, als ich je erklären kann.“

Trauer kommt in Wellen

Sie fügte hinzu: „Trauer ist eine seltsame Sache – sie schleicht sich in Wellen an dich heran. Ich werde eine Weile nicht okay sein, aber zu wissen, dass meine Familie in ihrem Schmerz nicht allein ist, macht einen Unterschied.“