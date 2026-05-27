Trump triumphiert: Skandalkandidat Paxton verdrängt John Cornyn in Texas

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Nach monatelangem parteiinternem Streit und einer Last-Minute-Unterstützung durch Donald Trump haben die texanischen Republikaner Ken Paxton als ihren Kandidaten für das Senatsrennen im November gekürt. Die „Associated Press“ meldete den Sieg am Dienstagabend.

Paxton trifft auf den demokratischen Kandidaten James Talarico, ein Mitglied des texanischen Repräsentantenhauses, ehemaliger Schullehrer und presbyterianischer Theologiestudent, der seinen Wahlkampf auf einer Plattform des christlichen Progressivismus aufgebaut hat.

In einer Erklärung auf Social Media dankte Talarico Cornyn für seine Dienstjahre im Senat und richtete eine Botschaft an dessen Wähler: „Sie haben einen Platz in unserem Wahlkampf.“

Talarico an Cornyn-Wähler

„Wir sind nicht in allem einer Meinung, aber wir glauben beide noch an den öffentlichen Dienst“, schrieb Talarico über den Senator, der bis zum Ende des nächsten Kongresses im Amt bleibt.

Auch wenn die Demokraten in Texas seit über drei Jahrzehnten kein landesweites Wahlamt mehr gewonnen haben, wirkt die republikanische Vormachtstellung in diesem Wahlzyklus angreifbar. Trumps Einwanderungsoffensive hat die Kritik an der Bundesbehörde in Sachen Grenzsicherheit – ein Kernthema der texanischen GOP – für Republikaner zum Tabu gemacht. Gleichzeitig hat der unnachgiebige Kurs des Präsidenten in der Einwanderungspolitik die Unterstützung unter Hispanic-Wählern im Staat einbrechen lassen – einer entscheidenden Wählergruppe, die ihm 2024 zum Wiedereinzug ins Weiße Haus verholfen hatte.

Angesichts sinkender Zustimmungswerte des Präsidenten, des Krieges mit dem Iran und einer Reihe von Korruptionsskandalen könnte die MAGA-treue texanische Republikanermaschine im November auf eine empfindliche Niederlage zusteuern.

Trumps Daumen auf der Waage

Letzte Woche, während die Briefwahl in der entscheidenden Stichwahl bereits lief, legte Präsident Trump den Daumen auf die Waage und sprach sich in einem langen Truth-Social-Beitrag für Paxton statt Cornyn aus. Cornyn, seit über 20 Jahren eine feste Größe im Senat, wurde als „guter Mann“ abgetan, der Trump „in schwierigen Zeiten“ nicht ausreichend unterstützt habe.

Paxton – der politisch radikale Generalstaatsanwalt, dessen Skandal- und Korruptionsgeschichte selbst Parteifreunde vergrault hat – wurde vom Präsidenten als „echter MAGA-Krieger, der für Texas IMMER geliefert hat“ bezeichnet, als „starker Unterstützer der ABSCHAFFUNG DES FILIBUSTERS und, ganz wichtig, des SAVE AMERICA ACT“ – Trumps Gesetzesvorhaben, das einen urkundlichen Staatsbürgerschaftsnachweis für alle Wählerregistrierungen vorschreiben würde.

Dem Präsidenten war es dabei gleichgültig, dass Paxton in einem direkten Vergleich mit Talarico schlechter abschnitt als Cornyn – oder dass das republikanische Establishment auf Bundesebene warnt, Paxtons angekratztes Image bei skeptischen GOP-Wählern, Gemäßigten und Unabhängigen aufzupolieren könnte Millionen kosten, in dem ohnehin teuersten Senatswahlkampf der amerikanischen Geschichte.

Paxtons Karriere voller Skandale

Paxton, seit 2015 Generalstaatsanwalt des Bundesstaates, hat eine persönliche und politische Laufbahn, die beunruhigend an Trump erinnert: Affären und eine Scheidung, die durch die Boulevardpresse ging, Korruptionsvorwürfe und Amtsmissbrauch – und sogar ein Amtsenthebungsverfahren. Anders als Trump wurde Paxton allerdings von Mitgliedern seiner eigenen Partei in 20 Anklagepunkten angeklagt, darunter Amtsmissbrauch, Bestechlichkeit, falsche Aussagen vor dem State Securities Board und Eidbruch – um nur einige zu nennen.

Das texanische Repräsentantenhaus enthob ihn seines Amtes – darunter 60 republikanische Mitglieder –, doch sein Senatsprozess endete mit einem Freispruch, inmitten eines Parteirisses, den Paxtons nationale Unterstützer befeuert hatten, darunter Trump, White-House-Vize-Stabschef Stephen Miller und Senator Ted Cruz aus Texas.

Warum sollte die nationale Republikanische Partei einem Generalstaatsanwalt beistehen, dem die eigene Partei den Prozess gemacht hatte? Paxton war einer der führenden Politiker auf Staatsebene, der Trump half, das Ergebnis der Wahl 2020 zu kippen – als Architekt der Klage „Texas v. Pennsylvania“, die darauf abzielte, den Supreme Court dazu zu bringen, die Wahlergebnisse in Georgia, Michigan, Pennsylvania und Wisconsin für ungültig zu erklären. Das Vorhaben scheiterte letztlich, doch Paxton hat sich als Experte darin erwiesen, Texas‘ Rechtssystem zur Durchsetzung der Kulturkampfagenda der MAGA-Bewegung einzusetzen.

Trumps treuester Vollstrecker

Paxton hat das nahezu vollständige Abtreibungsverbot in Texas mit aller Härte durchgesetzt, linke Nichtregierungsorganisationen ins Visier genommen, texanische Städte verklagt, die Marihuana entkriminalisiert hatten, sich gegen Gesetze zum Schutz von LGBTQ+-Personen gestellt, anti-trans- und anti-LGBTQ+-Staatspolitik befürwortet und rechtliche Schritte zur politischen und rassistischen Wahlkreismanipulation im Bundesstaat unterstützt.

Er ist so trumpistisch wie kaum ein anderer – doch republikanische Meinungsforscher in Texas berichten, dass selbst die treuesten Stammwähler bei den Zwischenwahlen wenig Begeisterung zeigen.

Die Aussichten der GOP könnten sich weiter verschlechtern: Je mehr die wirtschaftlichen Folgen von Trumps Krieg mit dem Iran in dem autobegeisterten Handels- und Transportgiganten spürbar werden, desto mehr könnte Paxtons bedingungslose Rückendeckung für den Präsidenten zur Hypothek werden – und die Senatsmehrheit auf dem Spiel stehen.