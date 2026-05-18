Texas-Krankenhaus muss nach Vergleich über Transgender-Behandlung erste „Detransition Clinic“ des Landes eröffnen

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Ein Krankenhaus in Houston, Texas, ist im Rahmen eines Vergleichs mit dem Bundesstaat dazu verpflichtet worden, die erste „Detransition Clinic“ der USA zu eröffnen – als Konsequenz aus der Behandlung von Kindern mit geschlechtsangleichenden Maßnahmen.

Texas Children’s Hospital muss dem Staat außerdem 10 Millionen Dollar zahlen, und fünf Ärzte haben im Zuge des Vergleichs ihre Approbation verloren. Das geht aus einer Untersuchung des Büros des Generalstaatsanwalts hervor, wie die „Texas Tribune“ berichtet.

„Heute ist ein monumentaler Tag im Kampf gegen die radikale Transgender-Bewegung“, erklärte der texanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton am Freitag in einer Stellungnahme. „Ich zolle Texas Children’s Hospital Anerkennung dafür, dass es seinen Kurs geändert hat und sich verpflichtet, Teil der Lösung zu sein – indem es einer einzigartigen Detransition Clinic zustimmt, die denjenigen kostenlose Versorgung anbieten wird, die Opfer einer verdrehten, moralisch bankrotten Transgender-Ideologie geworden sind.“

Fünf Jahre kostenlose Behandlung

Der Vergleich sieht vor, dass die „Detransition Clinic“ für die nächsten fünf Jahre kostenlose medizinische Versorgung für Patienten anbietet, „die geschlechtsangleichenden Eingriffen unterzogen wurden“. 2023 hatte Texas-Gouverneur Greg Abbott Hormontherapien für transgender Kinder verboten.

Das Krankenhaus bezeichnete den Vergleich in einer Stellungnahme als „schwierige Entscheidung“ und fügte hinzu: „Um es klar zu sagen – wir einigen uns, um unsere Ressourcen vor endlosen und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zu schützen … Wir sind stolz darauf zu wissen, dass wir unseren Auftrag stets über die Politik stellen und dass wir dem Gesetz gefolgt sind und dies auch weiterhin tun werden.“

Die Abgeordnete des Repräsentantenhauses von Dallas und Vorsitzende des texanischen LGBTQ-Caucus, Jessica Gonzalez, bezeichnete den Vergleich als „beschämend“ und erklärte, er befördere „eine Agenda zur Auslöschung von Transgender-Menschen aus dem gesellschaftlichen Blickfeld“.

Kritik an staatlichem Eingriff

„Einen Vergleich zu nutzen, um ein Krankenhaus zur Einrichtung einer ideologisch aufgeladenen Klinik zu zwingen, öffnet die Tür für weitere staatliche Eingriffe in die medizinische Praxis, für eine gefährliche Stigmatisierung, die jungen Texanern wirklich schadet, und – leider – für noch mehr Todesfälle in der Suizidepidemie unseres Landes“, sagte Gonzalez in einer Erklärung und ergänzte, die Kosten der „Detransition Clinic“ würden Mittel abziehen, die eigentlich der Krebsbehandlung von Kindern zugutekommen sollten.