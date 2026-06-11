Kenny Loggins und Kevin Bacon spielen „Footloose“ auf Schulinstrumenten

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Kenny Loggins war zu Gast in der „Tonight Show“, um gemeinsam mit Jimmy Fallon und den Roots einen Medley seiner Songs auf Schulinstrumenten zu spielen. Kevin Bacon stieß mitten in die Performance dazu und half bei einer mitreißenden Version von „Footloose“.

Der lebhafte Auftritt mit Spielzeuggitarren, Xylophonen und Kazoos umfasste Versionen von „I’m Alright“, „Danger Zone“, „Footloose“ und „Celebrate Me Home“.

John Lithgow schlüpfte in seine „Footloose“-Rolle als Reverend Shaw Moore und unterbrach die Performance mit den Worten: „Jetzt wartet mal eine Minute. Hört mir alle zu. Ich protestiere gegen diese Art von Musik. Sie ist in diesem Gebäude verboten.“ Bacon trat daraufhin in seiner eigenen Rolle auf und erwiderte: „Hey, ich dachte, das hier soll eine Party sein. Los, tanzen!“

Streit um „Danger Zone“

Loggins schrieb in den Achtzigern mehrere Songs für erfolgreiche Kinofilme, darunter „Danger Zone“ für „Top Gun“. Der Tom-Cruise-Film feiert in diesem Jahr seinen 40. Jahrestag. Im vergangenen Jahr nutzte Donald Trump den ikonischen Song in einem offenbar KI-generierten Video, in dem er Scheiße auf „No Kings“-Demonstranten kippt – Loggins legte umgehend Protest ein.

„Dies ist eine nicht autorisierte Nutzung meiner Aufnahme von ‚Danger Zone’“, erklärte Loggins in einem Statement. „Niemand hat mich um Erlaubnis gebeten, die ich verweigert hätte, und ich fordere, dass meine Aufnahme sofort aus diesem Video entfernt wird.“ Er fügte hinzu: „Ich kann mir nicht vorstellen, warum irgendjemand möchte, dass seine Musik für etwas verwendet oder damit in Verbindung gebracht wird, das einzig und allein dazu geschaffen wurde, uns zu spalten.“

Anfang dieses Jahres wurde Loggins als einer der Aufzunehmenden in die Songwriter Hall of Fame der Klasse 2026 bekanntgegeben. Er wird gemeinsam mit Taylor Swift, Alanis Morissette, Christopher „Tricky“ Stewart, Kiss‘ Paul Stanley und Gene Simmons, Terry Britten & Graham Lyle sowie Walter Afanasieff geehrt. Die Aufnahmezeremonie findet heute Abend im Marriott Marquis Hotel in New York City statt.