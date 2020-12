Es ist DER Klassiker schlechthin an Silvester: Wir zeigen Ihnen, wann „Dinner For One“ im TV läuft.

In wenigen Wochen geht das Jahr 2020 zu Ende und macht Platz für 2021. Neben Sekt, Fondue, Raclette und Feuerwerk gehört für viele Menschen auch der Slapstick-Klassiker „Dinner For One“ dazu. Und zum Glück läuft er auch in diesem Jahr gleich mehrmals im TV. Wir haben hier alle Sendetermine zusammengefasst. Auch bekannt als „Der 90. Geburtstag“, wurde der Sketch vom britischen Autor Laurie Wylie bereits in den 1920er-Jahren für das Theater geschrieben. Der NDR hat 1963 einen Auftritt aufgenommen und zusammen mit einer deutschsprachigen Einleitung im Fernsehen ausgestrahlt. Der 18 Minuten lange Sketch wurde komplett in einem einzigen Take aufgenommen…