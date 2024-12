Mariah Carey: Fan-Schlägerei bei „Christmas Time“-Konzert

Bei einem Weihnachtskonzert spielte Mariah Carey ihren Hit „All I Want for Christmas Is You“. Währenddessen kam es im Publikum zu einer Rauferei. Die Sängerin befindet sich derzeit auf ihrer „Mariah Carey’s Christmas Time“-Tour. Anlass dafür ist das 30. Jubiläum ihrer der Platte „Merry Christmas“ – und bisher blieb auch immer alles friedlich. Aufnahmen von einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Erwachsenen machen inzwischen auf der Plattform X die Runde.

So startete das Handgemenge

Wie ein X-Post vom Donnerstag (5. Dezember) nahelegt, begann der Disput zuerst zwischen zwei Frauen. So schubste eine Besucherin, gut auszumachen an ihrer Locken-Frisur, eine blonde Frau vor sich. Daraufhin wehrte sich die Geschubste mit einem vollen Trinkbecher, den sie ihrer Angreiferin entgegen warf.

Laut der „New York Post“ schlug die Frau mit der Locken-Frisur ihr dann ins Gesicht. So brach wohl auch das Chaos auf dem Konzert aus.

„Wo ist der verdammte Sicherheitsdienst?“

Glaubt man dem Artikel weiter, versuchte ein Mann sich zwischen die Frauen zu werfen, um den Streit zu beenden. Er habe die aggressive Konzertbesucherin gepackt und seinen Arm zwischen beide Frauen geschoben. Doch dann sei wohl ein Mann mit weißen Haaren hinzugekommen, ging angeblich auf den Fan mit den lockigen Haaren los und schrie sie an.

Das hatte wohl zur Folge, dass der vermeintliche Streitschlichter den weißhaarigen Herren schubste. So gerieten auch die beiden Männer in einen Streit; sogar ein Dritter wurde mutmaßlich hinzugezogen. Im Hintergrund des Clips hört man noch jemanden sagen: „Wo ist der verdammte Sicherheitsdienst?“

Bisher kein Kommentar von Mariah Carey zu dem Vorfall

Es bleibt bisher unklar, was genau den Konflikt auslöste, wie er endete und ob Carey selbst etwas davon mitbekommen haben könnte. Einem der X-Beiträge zufolge könnte die Eskalation bereits bei dem Weihnachtskonzert im Enterprise Center, St. Louis (Missouri) am 29. November stattgefunden haben.