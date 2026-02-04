Kiefer Sutherland auf Tour 2026

Kiefer Sutherland kehr zurück auf die Bühne. Nach einer längeren Tourpause aufgrund umfangreicher Filmprojekte wird der Schauspieler und Musiker mit seiner „Love Will Bring You Home“-Tour im April und Mai als Teil seiner Europa-Konzertreise in mehreren deutschen Städten auftreten.

Mit dabei sind Hamburg (24. April, Grosse Freiheit 36), Berlin (26. April, Metropol), München (2. Mai, Kesselhaus) und Köln (9. Mai, Live Music Hall). Die Gigs werden präsentiert von ROLLING STONE.

Kiefer Sutherland hat sich in den vergangenen Jahren als eigenständiger Musiker etabliert. Seit seinem musikalischen Debüt tourt er regelmäßig durch Europa und Nordamerika und wird für seine authentische Mischung aus Americana,

Country-Rock und Folk geschätzt. Dabei bestechen seine Songs mit emotionaler Tiefe und der Sänger geht bei Konzerten auf Tuchfühlung mit seinem Publikum.

Auf Tour spielt Sutherland natürlich Songs seines kommenden vierten Studioalbums „Grey“, das im Frühjahr erscheinen wird. Die neuen Stücke knüpfen an den bisherigen Sound des Musiers an, erweitern diesen jedoch um neue, auch sehr persönliche Nuancen. Auch bei der kommenden Tour wird es wieder akustische Momente und kraftvolle Band-Arrangements zu hören geben. Support für die Konzerte ist Colin Andrew.

Kiefer Sutherland live 2026 – Termine

24.04.2026 – Hamburg / Grosse Freiheit 36

26.04.2026 – Berlin / Metropol

02.05.2026 – München / Kesselhaus

09.05.2026 – Köln / Live Music Hall

Tickets sind ab 05. Februar 2026 um 11.00 Uhr im Online-Presale erhältlich.