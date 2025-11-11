„Pathologische Lügner“ – Kim Kardashian rechnet mit Hellsehern ab

Nachdem Kim Kardashian letzte Woche bekannt gegeben hatte, dass sie die Anwaltsprüfung in Kalifornien nicht bestanden hat, kritisierte der Reality-Star jene Hellseher, die ihr zuvor den Erfolg prophezeit hatten.

In einem TikTok-Rückblick auf die 70. Geburtstagsfeier ihrer Mutter Kris Jenner ist zu sehen, wie Kardashian sich über die Hellseher auslässt, die fälschlicherweise behauptet hatten, sie würde die Prüfung bestehen.

„Alle verdammten Hellseher, die wir getroffen haben und von denen wir besessen sind, sind alle verdammt voll von Scheiße“, sagt sie in dem Clip, während sie mit jemandem am Telefon spricht und gleichzeitig ihre Haare und ihr Make-up gemacht werden.

Kim Kardashians juristische Laufbahn

Sie fährt fort. „Sie alle, vielleicht vier von ihnen, haben mir gesagt, dass ich die Anwaltsprüfung bestehen würde. Also sind sie alle pathologische Lügner. Glaubt nichts, was sie sagen.“

Kardashian hatte die kalifornische Anwaltsprüfung im Juli abgelegt. Sie erhielt ihre Ergebnisse jedoch erst letzte Woche. „Nun … ich bin noch keine Anwältin. Ich spiele nur eine sehr gut gekleidete Anwältin im Fernsehen“, teilte Kardashian, die in Ryan Murphys „All’s Fair “eine hochkarätige Scheidungsanwältin spielt, auf Instagram mit. „Sechs Jahre nach Beginn meiner juristischen Laufbahn bin ich immer noch voll dabei, bis ich die Anwaltsprüfung bestanden habe. Keine Abkürzungen, kein Aufgeben. Nur mehr Lernen und noch mehr Entschlossenheit.“

In den vergangenen Jahren hat Kardashian offen über ihren Wunsch gesprochen, eine Karriere als Anwältin zu verfolgen. Sie hat bereits die „Baby Bar“-Prüfung in Kalifornien bestanden und im Mai nach sechs Jahren juristischer Ausbildung ihr Jurastudium abgeschlossen. Ihre Ausbildung wurde auch in The Kardashians dokumentiert. In der letzten Staffel war zu sehen, wie Kardashian zwischen den Dreharbeiten zu „All’s Fair“ für die Prüfung lernte.

Engagement für Strafrechtsreform

Während sie ihr Ziel verfolgt, als Rechtsanwältin zu arbeiten, setzt sich Kardashian weiterhin für eine Reform der Strafjustiz ein. Während der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump engagierte sie sich erfolgreich für mehrere Begnadigungen. Sie traf sich mit ihm sowie mit betroffenen Frauen, deren Haftstrafen verkürzt wurden. Im April 2024 kehrte sie für eine Diskussionsrunde mit der damaligen Vizepräsidentin Kamala Harris und kürzlich begnadigten ehemaligen Häftlingen ins Weiße Haus zurück, um über Reformen im Strafrecht zu sprechen.