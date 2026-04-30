Ted Cruz kritisiert die Trump-Regierung für ihr Vorgehen gegen Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel hat in seinem Streit mit Donald Trump einen unerwarteten Verbündeten gefunden: den texanischen Senator Ted Cruz.

Der MAGA-Republikaner, der während der Vorwahlen 2016 noch heftig mit dem Präsidenten aneinandergeraten war, bevor er ihn unterstützte, kritisierte die Versuche der Regierung, Disney und ABC News unter Druck zu setzen, Kimmel zu feuern.

„Es ist nicht Aufgabe des Staates, Meinungen zu zensieren, und ich glaube nicht, dass die FCC als Sprachpolizei agieren sollte“, sagte Cruz gegenüber Punchbowl News über den Schritt der Federal Communications Commission, ABC zur Beantragung von Lizenzerneuerungen zu zwingen.

Cruz springt erneut ein

Es ist nicht das erste Mal, dass Cruz Kimmel verteidigt. Vergangenen Herbst, als Carr ähnliche Drohungen gegen Disney und ABC ausgesprochen hatte, bezeichnete der texanische Senator das Verhalten des FCC-Vorsitzenden als das „eines Mafiosos“.

„Das ist direkt aus „Goodfellas““, fügte er damals hinzu.

FCC-Chef Brendan Carr hatte ABC diese Woche aufgefordert, Lizenzerneuerungen zu beantragen – nachdem First Lady Melania Trump und Präsident Donald Trump gefordert hatten, den Moderator von „Jimmy Kimmel Live!“ zu entlassen. Auslöser war ein Witz, den Kimmel bei einer alternativen „Roast“-Veranstaltung zum Präsidenten gemacht hatte, die als Gegenprogramm zum White House Correspondents‘ Dinner stattfand – jenem Dinner, zu dem diesmal kein Comedian eingeladen worden war, um den Präsidenten auf die Schippe zu nehmen.

Der Witz und seine Folgen

Kimmel hatte bei seiner Parodie-Veranstaltung gescherzt, Melania Trump leuchte „wie eine Witwe in spe“. Im Nachgang des Dinners, das abgesagt worden war, nachdem ein bewaffneter Mann versucht hatte, in den Ballsaal einzudringen, warfen das Präsidentenpaar Kimmel vor, Gewalt gegen den Präsidenten zu befürworten – und verlangten, ihn aus dem Programm zu nehmen. „Das war offensichtlich ein Witz über ihren Altersunterschied und den Ausdruck purer Freude, den man in ihrem Gesicht sieht, wann immer sie zusammen sind“, stellte Kimmel später klar.

Die Trump-Regierung scheint nun Disney dafür bestrafen zu wollen, dass der Sender Kimmel weiter auf Sendung lässt. „Es gibt viele Möglichkeiten. Sie haben eine Lizenz. Diese Lizenzen laufen von Zeit zu Zeit aus. Man kann den Zeitpunkt vorziehen und sagen: Wir haben erhebliche Bedenken, ob Ihr Sendebetrieb noch im öffentlichen Interesse liegt“, sagte Carr gegenüber Katie Miller – der Ehefrau von White-House-Deputy-Chief-of-Staff Stephen Miller – in deren Podcast. Carr fügte hinzu, sollte die Kommission zu dem Schluss kommen, ABC verhalte sich nicht „im öffentlichen Interesse“ – ein bei einer ideologisch motivierten, vom Präsidenten gelenkten Untersuchung naheliegendes Ergebnis –, könne die FCC Strafmaßnahmen einleiten.

Wiederholte Angriffe auf Kimmel

Es ist nicht das erste Mal, dass Carr versucht, Kimmel aus dem Programm zu drängen. Im vergangenen Jahr hatte der FCC-Vorsitzende Kimmels Mutterkonzern unter Druck gesetzt, ihn vom Sender zu nehmen oder eine Lizenzüberprüfung zu riskieren – nachdem der Moderator die politisch aufgeladene Reaktion der Republikaner auf das Attentat auf Turning-Point-USA-Gründer Charlie Kirk scharf kritisiert hatte.

Als Reaktion auf diesen jüngsten Zensurversuch erklärte Disney, das Unternehmen verfüge über eine „langjährige Erfolgsgeschichte, die FCC-Regeln vollständig einzuhalten und die lokalen Gemeinschaften mit verlässlichen Nachrichten, Notfallinformationen und gemeinwohlorientierten Programmen zu versorgen“.

Der Konzern ergänzte, man sei zuversichtlich, dass die eigene Bilanz „unsere fortbestehende Qualifikation als Lizenzinhaber gemäß dem Communications Act und dem Ersten Zusatzartikel zur Verfassung belegt – und wir sind bereit, das über die entsprechenden rechtlichen Wege zu belegen“.