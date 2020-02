King Krule: Video zu neuem Song „Alone, Omen 3“

King Krule hat mit „Man Alive!" ein neues Album angekündigt und mit „(Don't Let The Dragon) Draag On“ die erste Single veröffentlicht. Das dritte Studioalbum des Briten soll im Februar erscheinen.

Archy Marshall, besser bekannt als King Krule, hat am Dienstag (14.01) mit „(Don't Let The Dragon) Draag On“ die erste Single seines kommenden Albums veröffentlicht. Am 21. Februar soll mit „Man Alive!“ das dritte Album des Briten auf „XL Recordings/Matador“ erscheinen. Die LP beinhaltet mehrere Lieder seines im November 2019 erschienen Kurzfilms „Hey World“. Hier können sie die den ersten Track von King Krule hören. „Man Alive!“ ist der Nachfolger der 2017er-Platte „The Ooz“, von ROLLING STONE damals zum Album des Jahres gewählt. https://www.youtube.com/watch?v=i6CmLBKYrh8&fbclid=IwAR28d0bDsIO16XKNGgHr6m2qO_H-Z314vSeC74e8YcDho6oxB9G1h8xiwwg King Krule - „Man Alive“ Tracklist: CELLULAR SUPERMARCHÉ STONED AGAIN COMET FACE THE DREAM PERFECTO MISERABLE…