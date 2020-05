„King of Queens“: Jerry Stiller, Vater von Ben Stiller, ist tot

Das wird Sie auch interessieren





Jerry Stiller ist tot. Der Schauspieler, zum Kult-Star geworden in seiner Rolle des Arthur Spooner in der Serie „King of Queens“ (1998-2007) starb am Sonntag (10. Mai 2020). Er verstarb eines natürlichen Todes.

Stiller war der Vater vom noch etwas bekannteren Ben Stiller („Meet the Parents“), der die Nachricht vom Tode des Seniors auf Twitter öffentlich machte.

„Es macht mich traurig mitzuteilen, dass mein Vater, Jerry Stiller, eines natürlichen Todes verstorben ist. Er war ein großartiger Vater und Großvater, und der hingebungsvollste Ehemann seiner Ehefrau Anne, für 62 Jahre. Er wird sehr vermisst werden. Ich liebe Dich, Dad.“

Ben Stiller auf Twitter: