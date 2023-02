Blackfacing in „Tropic Thunder“: Ben Stiller steht weiterhin hinter dem Film

Ben Stiller ist stolz auf „Tropic Thunder“ – und entschuldigt sich nicht für den Film. Die Action-Komödie von 2008 wird bis heute wegen seiner Darstellung von Blackfacing kritisiert. Comedy-Star Stiller führte in dem Streifen Regie, und sein Hauptdarsteller Robert Downey, Jr. hat darin sein Gesicht schwarz angemalt, um wie ein Schwarzer Mann auszusehen. Seinen Ursprung hat Blackfacing in den Minstrel-Shows des 18. Jahrhunderts und wird heute, zu Recht, als rassistisch eingestuft.

Viele Stiller-Fans kriegen sich dennoch kaum ein vor Lachen. Auf Twitter forderte ein User den Schauspieler und Regisseur auf, er solle aufhören, sich für den Film zu entschuldigen. „Es war und ist immer noch verdammt lustig. Sogar noch lustiger, jetzt, wo die cancel culture so ist, wie sie ist. Es ist ein Film. Ihr könnt einfach darüber hinwegkommen. Ich habe mich zu Tode gelacht, als ich ihn damals zum ersten Mal sah, und alle anderen auch“, schrieb die Person.

Der 57-Jährige antwortete, er habe sich nie für „Tropic Thunder“ entschuldigt. „Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Der Film war schon immer umstritten, seit wir ihn veröffentlicht haben. Ich bin stolz auf ihn und auf die Arbeit, die alle daran geleistet haben.“

I make no apologies for Tropic Thunder. Don’t know who told you that. It’s always been a controversial movie since when we opened. Proud of it and the work everyone did on it. 🙏✊😊

