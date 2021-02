Kings of Leon veröffentlichen neue Single „Echoing“

Kings of Leon haben mit „Echoing“ eine weitere Single ihres bevorstehenden Albums „When You See Yourself“ veröffentlicht. Die Single erschien inklusive Musikvideo, das zusammengeschnittene Aufnahmen eines Live-Auftrittes zeigt. Zum Auftakt ihrer neuen Platte teilten die Musiker zuvor bereits die Titel „The Bandit“ und „100,000 People“.

Mit den bisher veröffentlichten Titeln können sich Fans langsam aber sicher ein grobes Bild des neuen Albums machen. Weitere Details verriet Leadsänger Caleb Followill in einem Interview mit der britischen Boulevard-Zeitung „The Sun“. Demnach sei „When You See Yourself“ ihre bisher persönlichste Platte, insbesondere was die Songtexte betrifft. Weiter hieß es, dass Followill und seine Bandkollegen die coronabedingte Extrazeit genutzt hätten, um dem Album den letzten Schliff zu verpassen. Ursprünglich war die Veröffentlichung ihrer achten LP früher geplant.

Kings of Leon produzierten neues Album mit Vintage-Equipment

Gegenüber „The Sun“ sagte Caleb Followill außerdem, dass sein Bruder und KOL-Leadgitarrist Matthew Followill altes Vintage-Equipment für die Produktion des Albums verwendet habe. „Ihm gefielen Orgeln und Synthesizer, während ich versuchte ihn dazu zu bringen, mehr Gitarre zu spielen! Aber wenn Sie diese alte Ausrüstung hören, fühlt sie sich zeitlos und schön an“, so der Leadsänger, der zudem sagte: „Viele der Instrumente auf diesem Album waren auch auf Pink Floyd– oder Beatles-Alben zu hören. Wir haben wirklich tief gegraben, um die richtige Ausrüstung zu finden.“