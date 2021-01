Kings Of Leon: Neues Album „When You See Yourself“ kommt im Frühling!

Kings Of Leon werden in wenigen Wochen ihre achte LP „When You See Yourself“ herausbringen. Das kündigte die Band aus Nashville am Donnerstag (07. Januar) an – und stellte dazu gleich zwei brandneue Tracks ins Netz: „The Bandit“ und „100,000 People“.

Das Quartett verschickte die Tracklist und einige Lyrics der neuen Songs an seine Fans und enthüllte auch gleich, wann die neue Platte erscheinen wird: 05. März 2021. Produziert wurde „When You See Yourself“ von Markus Dravs (Arcade Fire, Coldplay).

In den letzten Wochen hatten Kings Of Leon bereits in den Sozialen Medien mit einigen Song-Teasern für mächtig Wirbel gesorgt (allerdings anscheinend auch mit falschen Titeln verwirrt). Die Ankündigung des Nachfolgers von „Walls“, das vor fünf Jahren erschien, war also nur eine Frage der Zeit.

Erst im April 2020 hatte die Gruppe einen neuen Songs geteilt: „Going Nowhere“. Zuvor hatten die Kings Of Leon zahlreiche Fotos aus dem Studio auf Instagram eingestellt. Ob das neue Album aufgrund der Corona-Pandemie geschoben wurde und eigentlich schon vergangenes Jahr fertig wurde, blieb zunächst unklar.

Kings Of Leon: „When You See Yourself“ – Tracklist