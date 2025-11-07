KISS feiern 50 Jahre „Alive!“ mit gigantischem Jubiläums-Boxset

Zum 50. Geburtstag ihres Live-Albums „Alive!“ kündigen KISS eine Jubiläumsedition an, die hoffentlich keine Wünsche offen lässt. Das neue Boxset erscheint in mehreren Varianten – von CD über farbiges Vinyl bis zur Super-Deluxe-Ausgabe – und soll ein echtes Fest für Sammler und Hardcore-Fans sein.

Die „Alive! 50th Anniversary Super Deluxe Edition“ umfasst acht LPs mit insgesamt 120 Songs. Darunter 88 bislang unveröffentlichte Aufnahmen. Für Sammler mit großem Herzen (und großem Geldbeutel) kostet das Set rund 400 Dollar.

Verantwortlich für das Remastering war Bernie Grundman, der bereits 1975 am Originalalbum beteiligt war.

Zwei komplette Konzerte von 1975

Die Neuauflage enthält das remasterte Originalalbum und zwei komplette Shows aus der „Dressed to Kill“-Tour. Das Konzert im RKO Orpheum Theatre in Davenport, Iowa (20. Juli 1975, zweite Show), sowie den Auftritt im Wildwood Convention Hall in New Jersey (23. Juli 1975). Eddie Kramer hat beide Aufnahmen neu aus den originalen Mehrspur-Bändern gemischt. Komplett ohne Overdubs. Also vielleicht genau so, wie Kiss damals klangen.

Neben diesen Konzertmitschnitten gibt es auf den LPs 7 und 8 Bonusmaterial. Fünf Probenstücke vom Davenport-Gig inklusive eines spontanen Jams, sowie sechs zusätzliche Songs vom Auftritt in der Cleveland Music Hall am 21. Juni 1975. Auch diese Tracks wurden von Eddie Kramer neu abgemischt.

Kiss schreiben: „Die LPs 1 und 2 enthalten das Originalalbum, das von Bernie Grundman anhand der originalen analogen Stereo-Masterbänder von 1975 neu gemastert wurde. Die LPs 3 bis 6 enthalten zwei Konzerte in voller Länge aus der „Dressed To Kill”-Tournee von 1975 – RKO Orpheum Theatre in Davenport, Iowa, am 20. Juli, zweite Show, und Wildwood Convention Hall in Wildwood, New Jersey, am 23. Juli – neu abgemischt vom legendären Produzenten und Toningenieur Eddie Kramer anhand der originalen analogen Mehrspurbänder, wie KISS sie 1975 ohne Overdubs aufgenommen hatten. “

Und weiter: „Die Bonustracks auf LP 7 und 8 umfassen fünf Proben-Tracks vom Davenport-Gig. Darunter eine improvisierte Jam-Session, sowie sechs zusätzliche Songs aus der Cleveland Music Hall, Cleveland, Ohio, vom 21. Juni 1975, die alle von Eddie Kramer neu abgemischt wurden. Die Blu-ray-Audio-Disc enthält „Alive!“, neu abgemischt von Eddie Kramer aus den originalen analogen Mehrspurbändern des Albums in Dolby Atmos und 5.1 Surround, zusammen mit dem neu remasterten Stereo in 192 kHz 24 Bit und 96 kHz 24 Bit PCM Stereo. Unterlegt mit einem brandneuen Visualizer mit einer Fundgrube an unveröffentlichten Live-Fotos.“

Dolby Atmos und Sammlerextras

Ein weiteres Highlight soll die beiliegende Blu-ray Audio Disc sein, auf der das komplette „Alive!“-Album in Dolby Atmos, 5.1 Surround und hochauflösendem 192kHz/24-bit Stereo präsentiert wird. Begleitet von einem Visualizer, der mit bislang unveröffentlichten Live-Fotos aus der Ära angereichert ist.

Das Boxset enthält darüber hinaus ein 100-seitiges Hardcover-Buch, T-Shirt, Hochglanzfotos, einer Lithografie des Peter-Criss-Drumheads.

Weitere Editionen für Fans

Neben der Super-Deluxe-Version erscheinen auch weitere Varianten für unterschiedliche Budgets. Eine 4-CD-Box (inklusive T-Shirt) für 287,55 Dollar, eine Deluxe-Picture-Disc-Ausgabe (mit Sweatshirt) für 251,89 Dollar sowie eine Premium-Farbvinyl-Version (ebenfalls mit Sweatshirt) für 125,98 Dollar.

Alle Editionen erscheinen am 21. November 2025. Mitglieder des KISS Army Fanclubs können die Sets bereits jetzt im offiziellen Band-Webshop vorbestellen, wo auch sämtliche Details und Bilder der verschiedenen Ausgaben zu finden sind.