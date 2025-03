Ausgerechnet von ihren treuesten Fans verlangen Kiss mindestens 1000 Dollar

Wie unlängst bekannt gemacht, kehren Kiss auf die Bühne zu ihren Fans zurück. Die Avatare müssen also noch warten. Vom 14. bis 16. November 2025 findet in den Virgin Hotels Las Vegas das dreitägige Fan-Event „Kiss Army Storms Vegas“ statt.

Der Höhepunkt soll sein: Ein Konzert von Kiss. Das erste seit fast zwei Jahren und laut Pressemitteilung eine „unmasked“ Performance mit Paul Stanley, Gene Simmons und weiteren Überraschungsgästen. Also: Schminke weg, wie einst 1983, als die Band „Lick It Up“ der Welt vorstellte (mit gar nicht mal so wenig Erfolg).

Mittlerweile haben Kiss weitere Programmhöhepunkte für die Fans vorgestellt. Auftritte von Tribute-Bands, Q&A-Sessions mit den Bandmitgliedern, „interaktive Aktionen“ und jede Menge Sammlerstücke sowie Merchandise. Ex-Gitarrist Bruce Kulick, der von 1984 bis 1996 bei Kiss spielte, wird eine eigene Show im Rahmen der Convention liefern.

Die Eventpakete kosten zwischen $999 und $4.909 pro Person

Das Event markiert zwei große Jubiläen. 50 Jahre Kiss Army, der Fanclub, und 30 Jahre Kiss-Fan-Conventions. Es ist davon auszugehen, dass die Tickets für das dreitägige „Kiss Army Storms Vegas“ schnell weg sein werden. Umso fairer, dass zahlende Mitglieder der Kiss Army bevorzugt werden. Sie erhalten am 28. März Vorverkaufszugang für die Karten.

Aber auch die Kiss-Soldaten müssen in die Tasche greifen. Tief in die Taschen. Ist der Kiss-Army-Mitgliedsbeitrag mit 50 Dollar pro Jahr (rund 46 Euro) erstaunlich billig, sind die Tickets für Las Vegas schon eine ganz andere Hausmarke. Die Eventpakete kosten zwischen $999 und $4.909 pro Person.

Also zwischen 925 Euro und 4550 Euro. Je nach Ausstattung mit Merchandise, bevorzugtem Sitzplatz oder Zugang zum Soundcheck. Der reguläre Ticketverkauf startet am 7. April. Um das zu erleben, muss man also nicht nur Kiss-Fan sein, sondern auch – halbwegs – wohlhabend.

Bereits am 22. März informierte die Band ihre Anhänger per E-Mail: „Zum ersten Mal seit dem Abschiedskonzert im Dezember 2023 stehen KISS wieder gemeinsam auf der Bühne.“ Das letzte Konzert der „End of the Road“-Tour fand am 2. Dezember 2023 im Madison Square Garden, New York, statt, nach 250 Shows weltweit. Doch schon damals betonten Simmons und Stanley: Einzelauftritte sind nicht ausgeschlossen. Stanley sagte der „Daily Times“: „KISS ist noch lange nicht vorbei – auch wenn KISS, wie wir sie kannten, Geschichte ist.“