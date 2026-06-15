Songwriters Hall of Fame 2026: Selbst Legenden hatten noch etwas zum Musikbusiness zu sagen

Songwriter haben es seit dem Streaming-Zeitalter nicht leicht. Sie spielen eine zentrale Rolle – sie schaffen die größten Hits und die kulturellen Ankerpunkte einer Generation –, doch wenn man den Geehrten der Songwriters Hall of Fame der Klasse 2026 zuhört, bleibt der Beruf ein Minenfeld aus Rechten und Tantiemen. Walter Afanasieff, vor allem für seine Arbeit mit Mariah Carey bekannt, machte Witze über Klagen rund um Credits; Paul Stanley von KISS und John Fogerty sprachen über Probleme mit Labels; Raye plädierte dafür, dass Songwriter am Master-Right der Aufnahmen beteiligt werden sollten.

Musikverlagsrechte zu verstehen ist in etwa so, als würde man versuchen, Kernfusion zu erklären. Die komplizierten Formeln aus Splits und Tantiemen werden noch immer von Rechtsdekaden diktiert, die Jahrzehnte zurückliegen. Was einst ein tragfähiger Berufsweg war – in Zeiten des physischen Tonträgerverkaufs konnten Songwriter, die auf Albumtracks genannt wurden, gut davon leben, auch wenn diese Songs keine Singles oder Hits waren –, gleicht heute eher ehrenamtlicher Arbeit, wie viele Songwriter beklagen.

Das oberste Prozent der Starstars ist von diesen Problemen nicht ausgenommen, auch wenn manche besser damit umzugehen wissen. Zwei der Abend-Inductees, Taylor Swift und Alanis Morissette, dürften die leuchtendsten Beispiele sein – beide tragen maßgebliche Schreibercredits, sind aber gleichzeitig Performer. Swift wurde beim Galadinner liebevoll von Filmemacher Steven Spielberg eingeführt (auf ihren Wunsch hin), der über sie sagte: „Durch ihre Songs lässt sie uns glauben … dass wir aufwachsen, leben, lieben, Fehler machen, Erfolg haben, scheitern und dennoch weiter an unseren eigenen Wert glauben können.“

Brandi Carlile über Morissette

Brandi Carlile brachte eine ähnliche Botschaft mit, als sie Morissette vorstellte. Nach einer mitreißenden Darbietung von „Uninvited“ scherzte Carlile darüber, als „dramatischer junger Lesbe“ in den Neunzigern außerhalb von Seattle aufgewachsen zu sein. „Als Grunge von Alternative in die Top 40 wanderte, wurden die Charts von einigen sehr intensiven weißen Männern dominiert“, sagte sie. „Und ich liebe sie auf meine Art, aber ich musste eine Frauenstimme Rock & Roll singen hören. Und diese Stimme kam nicht aus Seattle, sondern aus Ottawa. Ihre Songs dringen in unser Bewusstsein und treffen die Seele.“

Auf der anderen Seite des Atlantiks schärfte Raye, Empfängerin des Hal David Starlight Award, ihr Handwerk in einem „rauen“ Viertel im Süden Londons. „Ich komme aus einer Linie von nicht gescheiterten Songwritern, denn Songs zu schreiben ist der Kommentar zur menschlichen Erfahrung“, sagte sie von der Bühne. „Es ist ein so wildes Wunder, wenn man diese Geschichte erzählen darf, und dass Menschen sie mögen, sich mit ihr verbinden, sie hören oder sie einem zurücksingen.“

Passend dazu kombinierte die Songwriters Hall of Fame ihre Preisverleihung mit Tribute-Performances. Tamar Braxton übernahm „Single Ladies (Put a Ring on It)“ und Kylie Cantrall sang „Umbrella“ – beide zu Ehren von Christopher „Tricky“ Stewarts Werk. Madison Cunningham spielte eine Akustikversion von „What’s Love Got to Do With It“, und Taylor Dayne schmetterte „We Don’t Need Another Hero“, geschrieben von den Inductees Terry Britten und Graham Lyle.

Fogerty und der Rock-Block

Den Rock-Part des Abends bestritt Fogerty, dessen unvorbereitete und etwas mäandernde Rede seine prägenden Jahre in erschöpfender Ausführlichkeit beleuchtete. Steve Miller überreichte ihm den Johnny Mercer Award und würdigte Fogertys „unerschütterlichen Kampf für die Rechte von Künstlern.“ Der Creedence-Frontmann ließ seine größten Hits Revue passieren – darunter „Proud Mary“, „Fortunate Son“ und „Have You Ever Seen the Rain“ –, was die Anwesenden (darunter Swift mit Verlobtem Travis Kelce) von den Stühlen riss.

Billy Corgan von den Smashing Pumpkins widmete sich KISS und spielte „Rock and Roll All Nite“ sowie „Shout It Out Loud“, Letzteres gemeinsam mit John Rzeznik von den Goo Goo Dolls, der die unverwechselbare Aussprache von „ev-e-ry day“ im Klassiker hervorhob. In seiner Dankesrede erinnerte sich Stanley an seine Jugend in New York. „Als Teenager ging ich ins Brill Building. Ich wollte in die Fußstapfen von Carole King und Gerry Goffin treten, von Lieber und Stoller, Rodgers und Hammerstein, Lerner und Loewe. In dieser erlauchten Gesellschaft zu sein und von Menschen akzeptiert zu werden, die uns inspiriert und angetrieben haben, ist etwas, das wir uns niemals hätten vorstellen können.“ (Gene Simmons, der gemeinsam mit Stanley geehrt wurde, konnte wegen eines „familiären Notfalls“ nicht anwesend sein.)

Gavin DeGraw und Sheléa rundeten den Abend ab. DeGraw lieferte eine bewegende Version von Kenny Loggins‘ „Danny’s Song“. Sein Auftritt gehörte zu den energiegeladensten des Abends – und zu den emotionalsten, denn Loggins gab seinem älteren Bruder Danny die Ehre, ihn zur Musik geführt zu haben. Gemeinsam mit seiner Stieftochter Hunter Hawkins (deren Album Loggins gerade produziert) legte die Gruppe mit „Heart to Heart“ und „Celebrate Me Home“ noch einmal nach.

Renner, Afanasieff und Sheléa

Walter Afanasieff holte sich den anderen großen Hollywood-Star des Abends ins Boot: Jeremy Renner, der den Songwriter und Produzenten dafür lobte, „den Soundtrack unseres Lebens“ mitgestaltet zu haben. Seiner Rede ging Sheléas einfühlsame Interpretation von „All I Want for Christmas Is You“, „Hero“, „My All“, „One Sweet Day“ und „Anytime You Need a Friend“ voraus.

Naturgemäß ruhten die Blicke den Großteil des Abends auf Swift, und die bekennende Popmusik-Liebhaberin enttäuschte nicht – sie sang mit, jubelte, wiegte sich im Takt und hielt ihren Verlobten kurz fest. Doch selbst sie war wie verzaubert, als Sombr die Bühne betrat und Swifts eigene Songs „Cardigan“ und „Dear John“ zum Besten gab.

„Sein Schreiben ist so außergewöhnlich, dass es mich tatsächlich neidisch macht“, sagte Swift im Anschluss an Sombrs Tribute. „Er wird garantiert ganz oben in meinem Spotify Wrapped landen.“

Swifts Rede über das Handwerk

Swifts Aufnahme in die Hall of Fame markierte einen historischen Moment: Sie wird damit zur jüngsten Frau, die je in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen wurde. Die Bedeutung dieses Augenblicks war der Künstlerin bewusst – in ihrer Dankesrede schilderte sie ihre eigene Entwicklung als Songschreiberin und griff dabei auf jene „Mary-Poppins-Tasche“ voller gehobener Sprachbilder zurück, die ihre Songs so unverwechselbar macht.

„‚Love Story‘ zu Ende zu schreiben war für mich ein Akt des Vertrauens in meine eigenen Instinkte als Autorin“, sagte sie. (Wie sie es schilderte, hatte Co-Autor Craig Wiseman auf eine frühe Version eher gleichgültig reagiert.) „Jetzt mehr denn je, in einer Branche, die scheinbar von Metriken, Daten und Analytics beherrscht wird und in der wir alle versuchen vorherzusagen, ob etwas trendet oder nicht … müssen Songwriter ihrem menschlichen Instinkt vertrauen. Und ich glaube, die Tausenden von Stunden, die ich liebevoll in dieses Handwerk investiert habe, haben mich gelehrt, die Ideen zu erkennen, die herausspringen, die funkeln und nachhallen – die Ideen, die mir am meisten bedeuten.“