KISS: Söhne von Gene Simmons und Paul Stanley machen gemeinsam Musik

Da brauchen KISS nach ihrem Live-Ende eigentlich gar keine digitalen Avatare mehr, um die Band-DNA weiterleben zu lassen: Die beiden Söhne der legendären Masken-Rocker, Evan Stanley und Nick Simmons, machen ein gemeinsames Projekt und arbeiten wohl an einem Album.

Die beiden Musiker teilten vor kurzem Bilder aus einem Aufnahmestudio – und schrieben: „Ein Song wurde ganz schnell zu zehn.“.

KISS: Paul Stanley lobt den Nachwuchs

Ein weiteres Posting zeigt sie bei der Performance eines noch namenlosen eigenen Songs.

Und da kommt schon prominente Schützenhilfe vom Starchild persönlich! Evans Vater Paul Stanley kommentierte den Clip enthusiastisch mit „Magie!!!“. Auch Simmons Familie kam zur Hilfe – allerdings nicht Papa Gene, sondern seine Schwester Sophie. „Wir wollen das Album“, schreibt sie.

Das heißt aber nicht, dass Gene Simmons nicht mal zur Social-Media-Unterstützung kommen würde. Bereits im Dezember hatte das Duo eine Live-Performance von Simon & Garfunkels „The Sound of Silence“ geteilt. Und da schaltete sich auch KISS-Chefdämon Gene Simmons ein – und erklärte, die Performance sei „unglaublich“.

Sonstige Beziehungen zur KISS-Welt

Auch sonst gibt’s einige Connections. Evans Stanley war mit seiner Band Amber Wild war als Vorgruppe auf dem finalen Abschnitt der „End of the Road“-Abschiedstour dabei. Nick Simmons hingegen sang außerdem den Song „Carnival of Souls“ auf dem 2004er Album Asshole seines Vaters Gene Simmons – und arbeitete auch für einen Song mit dem ehemaligen KISS-Gitarristen Bruce Kulick zusammen.