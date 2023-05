Steve Albini watscht Paul Stanley für Transgender-Kritik ab

Paul Stanley veröffentlichte am 30. April ein Statement auf seinen Social-Media-Kanälen, in dem er Eltern kritisierte, die ihre Kinder zu geschlechtsangleichenden Maßnahmen ermutigen. Der 71-Jährige ist der Meinung, dass Erziehungsberechtigte das Thema zu einer „traurigen und gefährlichen Modeerscheinung“ machen würden.

Musiker und Produzent Steve Albini hatte nur einen kurzen, abschätzigen Kommentar für den KISS-Sänger übrig: „Ich weiß noch, als der Punkrock aufkam und dich das erste Mal hat alt aussehen lassen“, schrieb der 60-Jährige auf Twitter.

Auch Kevin „Noodles“ Wassermann von The Offspring äußerte sich kritisch gegenüber Stanleys Statement. Der Gitarrist sei enttäuscht vom KISS-Mitglied, da Stanley selbst während seiner gesamten Karriere „High Heels, Makeup und hochgestecktes Haar“ trug, schrieb Wassermann auf Twitter. „Als junges Kind lehrte mich deine Band, dass ich alles sein kann, was ich will. Ich schätze, es war am Ende doch nur Gerede“, fuhr er fort.

This is a very disappointing take, especially from someone who wore high-heels, makeup, & teased up hair his whole career. As a young kid your band helped teach me that I could be whatever I wanted to be. I guess it was just gimmickry after all. #thatsashame

