Kiss wollen eigenen Casino-Komplex eröffnen

Ozzy Osbournes Parkinson-Erkrankung war ein Schock. Fans, darunter auch Paul Stanley von Kiss, wünschten dem „Prince of Darkness“ viel Kraft und Glück für die kommende Zeit.

Ozzy Osbourne verkündete zuletzt in der Show „Good Morning America“, dass er unter Parkinson leide. Schon zuvor war viel spekuliert worden um den Gesundheitszustand des „Prince of Darkness“. Ein schwerer Sturz zwang ihn sogar dazu seine Tour 2019 abzusagen. Im Februar habe Osbourne die Diagnose erhalten und wollte sie, so lange es geht, geheim halten. Nachdem er nun seine Krankheit öffentlich machte, erhielt er viel Zuspruch und Kraft von seinen Fans. Auf Twitter bedankte sich Osbourne heute mit den Worten: „Vielen Dank für all eure Unterstützung. Das bedeutet mir so unglaublich viel. Mit all meiner Liebe, Ozzy“. Gleichzeitig kündigte der…