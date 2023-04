Kiss: Deshalb musste Gene Simmons während des Konzerts sitzen

Foto: Getty Images, Medios y Media. All rights reserved.

Gene Simmons von der Band Kiss performt live auf der Bühne des „Hell & Heaven Metal Fest“ in Toluca, Mexiko am 4. Dezember 2022.

Kiss mussten ihren Auftritt im brasilianischen Manaus am Mittwoch (12. April) wegen eines nicht näher spezifiziertem Gesundheitsproblem des Bassisten Gene Simmons pausieren. Die Rock-Band steckte mitten in ihrem Set in der „Arena de Amazônia, als sich Simmons – anscheinend um Luft ringend – hinsetzte und zunächst versuchte, weiterzuspielen.

Nach kurzer Zeit griff Paul Stanley, Gitarrist und Sänger der Band, ein und kündigte eine kurze Verzögerung der Show an. „Wir müssen aufhören, um uns um ihn zu kümmern. Schließlich lieben wir ihn, oder?“, wandte sich der 71-jährige ans Publikum. Anschließend bat er die Fans um Beifall für seinen 73-jährigen Bandkollegen. „Alles klar – wir versuchen, euch später wieder zu sehen. Wir lieben euch“, verabschiedete sich Stanley, nachdem die Fans ihre Wertschätzung für Simmons zeigten.

Die Band kehrte kurz darauf auf die Bühne zurück. Gene Simmons habe nach der Pause besser ausgesehen und einigen Fans in der Menge zugewinkt, wie das brasilianische Magazin „acritica“ berichtete. Kiss spielte den Auftritt zu Ende, allerdings ohne den traditionellen Ritt auf der Seilrutsche – der musste aus „Sicherheitsgründen“ ausfallen.

Einen Tag später schließlich gab Simmons Entwarnung. Er sei nur dehydriert gewesen:

Die Show in Manaus war der Auftakt des Südamerika-Abschnitts ihrer „End-of-the-Road-Tour“ mit den Scorpions und Sepultura. Der nächste Termin ist kommenden Samstag (15. April) in Bogota, Kolumbien.