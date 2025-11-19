Neue Songs von Kiss? Klartext von Paul Stanley

Das vergangene Wochenende stand Las Vegas ganz im Zeichen von Kiss. Bei der „Kiss Kruise: Landlocked In Vegas“ im Virgin Hotel spielten Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer und Eric Singer ohne Maskerade ein kleines Konzert. Am Tag danach gab es bei der außergewöhnlichen Fan-Convention auch eine Fragerunde.

Die Themen lagen auf der Hand: das kommende Kiss-Biopic „Shout It Out Loud“ und die bereits angekündigte Avatar-Show. Gefragt wurde, wenig überraschend, aber auch, ob die Band an neuen Songs arbeiten würde. Paul Stanley wurde zur Überraschung der anwesenden Anhänger recht deutlich, schränkte aber auch gleich etwas ein:

„Es ist durchaus etwas Musik in Arbeit. (…) Das Problem ist aber, dass so viel von dem, was wir laut sagen, niemals zu etwas führt. Was neue Musik angeht: Ja, das sieht verdammt mehr als möglich aus. Wahrscheinlich. Ich kann aber keine Details nennen. Aber ich deute so etwas nur an, wenn es ein Projekt gibt. Und ich habe da was angdeutet…“

Neue Songs von Kiss sollen rocken

Man sei zwar definitiv als Künstler in die Jahre gekommen, aber über Themen wie Freiheit, Selbstbestimmung und wie man das Leben genießen sollte, könne man immer noch sehr gut Lieder schreiben, ergänzte der 73-Jährige. Ein Kriterium für alles weitere: Die Songs müssen rocken!

Vom Kurzauftritt der Musiker angefixt, wollte natürlich auch ein Fan wissen, ob es bald weitere Konzerte von Kiss geben könnte. „Wir sind wirklich stolz darauf, was wir gestern Abend gemacht haben“, betonte Stanley. „Wir wissen, wozu wir in der Lage sind — und es war einfach großartig. Was wir von diesem Punkt an nun machen werden? Ich habe keine Ahnung.“

Neben den noch vagen Zukunftsplänen erinnerte Paul Stanley auch an seine Zeit mit dem verstorbenen Ace Frehley. Für ihn hatte der Gitarrist mit seinen spektakulären Soli einen prägenden Einfluss auf den Sound von Kiss. „Ace hat geholfen, uns zu dem zu machen, was wir heute sind“, erklärte der Sänger.