Verplapperte sich Kiss-Manager Doc McGhee? Paul Stanley singt live – sozusagen

Der langjährige Kiss-Manager Doc McGhee spricht in einem aktuellen Interview über Paul Stanley und dessen Livegesang. In einem Gespräch für den Youtube-Kanal „Syncing Stanley“, der „die Lügen und die Heuchelei von Kiss und Paul Stanley aufdeckt und sich darüber lustig macht“, schüttet McGhee mehr oder weniger sein Herz aus. Er besteht jedenfalls darauf, dass Paul Stanley live singt – sagt aber auch, dass sein Gesang durch sogenannte Backing Tracks und Backing Vocals verstärkt wird.

Hier die Interview-Sequenz:

Paul Stanleys Livegesang

Auf die Frage, ob Stanley Backing Tracks verwende, gibt McGhee eine uneindeutige und schwer verständliche Antwort: „Er singt jeden Track. Also er singt dazu. Er ist also nicht lippensynchron. Er singt vollständig.“ Aber, nicht weniger konfus: „Er ist verstärkt.“ Und dann beschwichtigt er: „Das ist nur ein Teil des Prozesses, um sicherzustellen, dass jeder die Songs so hört, wie sie gesungen werden sollten. Niemand will Leute hören, die etwas tun, was nicht echt ist, was nicht das ist, was sie hören wollten.“

Im Juni 2022 tauchten Aufnahmen auf, die zeigten, wie Stanley während einer Show in Antwerpen, Belgien, kurz abseits des Mikrofons stand, während sein Gesang weiterhin über die Anlage übertragen wurde. Wer Kiss-Fan ist, kann bei der kommenden Tour hoffentlichen beobachten, ob Paul Stanley nun alles live singt oder nicht – die Abschiedstournee, die 2019 begann, erreicht im Juni Europa.

Die Kiss-Tourtermine in Europa:

03. Juni: Plymouth Home Park, UK

05. Juni: Birmingham Arena, UK

06. Juni: Newcastle Utilita Arena, UK

10. Juni: Prag O2 Arena, Tschechische Republik

12. Juni: Amsterdam Ziggo Dome, Niederlande

13. Juni: Brüssel Palais 12 Arena, Belgien

17. Juni: München Königsplatz, Deutschland

19. Juni: Krakau Tauron Arena, Polen

21. Juni: Dresden Messehalle, Deutschland

22. Juni: Berlin Max-Schmeling-Halle, Deutschland

27. Juni: Lyon Halle Tony Garnier, Frankreich

29. Juni: Toskana Piazza Napoleone, Italien

01. Juli: Mannheim SAP Arena, Deutschland

Jul 02: Köln Lanxess Arena, Deutschland

05. Juli: London The O2, Großbritannien

07. Juli: Manchester AO Arena, Vereinigtes Königreich

08. Juli: Glasgow OVO Hydro, Vereinigtes Königreich

12. Juli: Rättvik Dalhalla Schweden

13. Juli: Rättvik Dalhalla Schweden

15. Juli: Tonsberg Kaldnes, Norwegen