Am Sonntag (16. Juni 2024) sowie Mittwoch (19. Juni) treten AC/DC in Dresden auf – es ist der dritte Städtestopp der australischen Hard-Rock-Band in Deutschland, nach den Stationen in Gelsenkirchen und München. Zum Ende ihrer Konzertreise werden Angus Young, Brian Johnson und Kollegen hierzulande vor 800.000 Menschen gespielt haben.

Am gleichen Abend findet 500 Kilometer entfern ein weiteres großes Ereignis statt. Deutschland tritt in Stuttgart gegen Ungarn an. Wie der Veranstalter des AC/DC-Gigs am heutigen Donnerstag (13. Juni) vermeldete, gibt es für das zweite Konzert der Australier in der Rinne noch Restkarten, dazu wird die Abendkasse geöffnet haben. Bei der Show am 19. Juni handelt es sich um den einzigen Auftritt in Deutschland, der noch nicht ausverkauft ist. Macht ihnen die Europameisterschaft einen Strich durch die Rechnung, alle DE-Shows auszuverkaufen?

Jubeln AC/DC-Fans lieber dem Fernseher zu?

Warum ist das zweite Dresden-Konzert nicht ausverkauft? Über die Gründe kann man nur spekulieren. Tatsache ist aber, dass um 18 Uhr am Mittwoch die deutsche Nationalelf zu ihrem zweiten Gruppenspiel antritt, in Stuttgart. Es ist nicht auszuschließen, dass auch AC/DC-Fans ausnahmsweise lieber Fußball statt Konzert schauen wollen. Zumal es eng werden könnte für Nagelsmanns Truppe, falls sie ihr Auftaktspiel gegen Schottland (Freitag, 14. Juni) vergeigt. Das wäre dann schon ein kleines Endspiel ums Weiterkommen ins Achtelfinale und eine entsprechend spannende Angelegenheit.

AC/DC oder EM? Irgendwie geht beides

Sollte jemand im Zwiespalt zwischen AC/DC und dem Deutschlandspiel stehen, dem lasse gesagt sein: Die EM kommt wieder, bei AC/DC ist man sich nicht so sicher. Die Mitglieder, alle +-70, werden so schnell wahrscheinlich keine große Tour mehr machen.

Schon jetzt benötigen die Australier 2-3 Pausentage zwischen den Gigs, um das nächste Konzert zu spielen, selbst wenn die Show in der selben Stadt stattfindet. Und: gute Nachrichten, denn wer sich organisiert und nicht den Anspruch auf ein entspanntes Public-Viewing hat, kann das EM-Spiel und AC/DC sehen. Denn das Deutschland-Ungarn-Match startet bereits um 18:00. Klassisch geht das Sport-Spektakel 90 Minuten, dementsprechend ist das Ereignis um 19:30 schon durch. Schlange stehen müssen die Fans von AC/DC sowieso, warum also nicht die Wartezeit mit dem Livestream der EM überbrücken.

Vielleicht gibt’s aber ein grimmigen Blick von The Pretty Reckless. Die Vorband von AC/DC startet nämlich schon um 19:00. Um 20:30 kommt dann der Hauptact mit „If You Want Blood (You’ve got It)“ auf die Bühne der Rinne in Dresden.