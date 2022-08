„Wir sind Seeed und das ist unser Gebiet“, singt die Berliner Dancehall-Gruppe in ihrem Track „Dancehall Caballeros“. Ob sie wieder in ihrem Gebiet auftreten, war nach dem unerwarteten Tod von Bandmitglied Demba Nabé im Jahr 2018 lange unklar. Dazu kam die Corona-Pandemie – und Live-Auftritte wurden lange auf Eis gelegt. Diesen Sommer ist es aber so weit. Seeed spielen fünf Konzerte in der Parkbühne Wuhlheide.

Sie treten vom 9. bis zum 14. August auf. Bei uns gibt es alle Infos zu den Konzerten im Überblick. Wichtig: Bereits vor Corona gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Tickets

Für die Konzerte am 9. und 10. August sind noch Tickets erhältlich. Wer schnell ist, kann sie sich hier noch sichern. Die Karten sind für einen Preis von 64 Euro verfügbar. Die anderen Auftritte sind leider ausverkauft. Seeed kommen aber wieder im September nach Berlin und werden in der Waldbühne spielen.

Anfahrt

Ihr könnt die Parkbühne Wuhlheide ganz einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Am besten nehmt Ihr die S3 Richtung Erker bis Bahnhof Wuhlheide. Von dort aus sind es zu Fuß ca. 8 Minuten durch den Park zur Bühne. Wer lieber die Tram nimmt, kann die Linien 27, 60, 61 und 67 bis zur Haltestelle „Freizeit- und Erholungszentrum“ nehmen. Der Weg ist dann ausgeschildert.

Wetter

9. August: Zum Auftakt der Konzert-Reihe bleibt es wolkig bei 18 bis 27 Grad. Am Abend gibt es überwiegend blauen Himmel mit vereinzelten Wolken bei Temperaturen von 20 bis 25 Grad. In der Nacht sinkt die Temperatur auf 13 Grad ab.

10. August: Am nächsten Tag erreichen die Höchsttemperaturen bis zu 28 Grad. Abends ist der Himmel wolkenlos und die Temperaturen liegen zwischen 21 und 27 Grad. Nachts sinken sie bis zu 16 Grad.

11. August: Es wird sonnig. Der Himmel wird blau und die Temperaturen liegen zwischen 15 und 29 Grad. Auch Nachts bleibt es wolkenlos bei Werten von 15 Grad.

12. August: Bei Abend-Temperaturen von 16 Grad zeigen sich kaum Wolken. In der Nacht wird es romantisch und die Sterne sind klar zu erkennen. Dabei fällt die Temperatur nie unter 16 Grad.

13. August: Zur Mittagszeit erreicht die Temperatur zwar 32 Grad, am Abend kühlt es aber etwas ab. Die Werten pendeln sich bei etwa 19 Grad ein. Nachts bilden sich leichte Wolken.

14. August: Im Tagesverlauf gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken und die Temperatur steigt auf 31 Grad. Abends schwenken die Werten zwischen 24 und 29 Grad. In der Nacht sinkt die Tiefsttemperaturen auf 19 Grad.

Setlist

Diese Lieder spielten Seeed während ihres Auftrittes beim Summerjam Festival 2022.

Ticket Lass Sie Gehn Wonderful Life Lass das Licht an Augenbling Molotov Schwinger Komm in mein Haus Love & Courvoisier G€LD Waiting Waterpumpee Dancehall Caballeros Sie is geladen You & I Schwarz zu Blau Schüttel deinen Speck Same Jam Miss Understanding / Alles neu Music Monks Ding Seeeds Haus

Zugabe:

Immer bei Dir Dickes B Aufstehn!

+++ Dieser Artikel erschien zuerst auf musikexpress.de +++