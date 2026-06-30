Wie man ein Konzert besucht, ohne es für alle anderen zu ruinieren

2013 haben wir uns die Mühe gemacht, Musikfans daran zu erinnern, dass es unsere verdammte Pflicht ist, bei Konzerten zumindest ein Mindestmaß an Zivilisation zu wahren. Wir wollten niemanden dazu bringen, mit dem Trinken, Tanzen oder Feiern aufzuhören. Wir wollten nur, dass die Leute aufhören, sich so unerträglich danebenzubenehmen, dass alle um sie herum genervt sind.

Leider hat die Welt nicht zugehört. Im Gegenteil: 2013 wirkt heute wie eine geradezu idyllische Epoche, jetzt wo wir alle in der verdrehten dystopischen Hölle des Jahres 2025 feststecken. Handys waren damals zwar keine Neuheit mehr, aber die meisten Menschen konnten sich noch an eine Zeit erinnern, in der sie nicht rund um die Uhr chirurgisch an ihre Handflächen genäht waren. Instagram war noch ziemlich frisch, TikTok kaum mehr als ein vager Gedankenblitz im kollektiven Bewusstsein der Kommunistischen Partei Chinas, und die Pandemie hatte uns noch nicht die grundlegenden sozialen Normen geraubt, die wir früher automatisch befolgten, sobald wir das Haus verließen.

Deshalb haben wir diese neue Liste mit angemessenem Konzertverhalten zusammengestellt. Manche Punkte sind aktualisierte Versionen der alten Regeln, andere spiegeln die Veränderungen der letzten zwölf Jahre wider. Und ja, einige von euch werden nicht mit allem einverstanden sein. Ihr werdet uns für verklemmte Spaßbremsen halten. Ihr seid Teil des Problems. Und wenn wir das Ganze 2037 noch einmal aufgreifen, wird alles mit Sicherheit noch schlimmer sein.

Redet an der Bar, nicht im Saal

Wenn man sich bei einem beliebigen Konzert im Publikum umschaut, sieht man eine ziemlich bunte Mischung an Menschen. Das Einzige, was uns alle verbindet: Wir haben ein Ticket für genau dieses Konzert gekauft. Das heißt, wir wollen die Musik hören. Wir wollen euch nicht reden hören. Wenn euch der Opener nichts sagt oder ihr euch gerade langweilt, geht in die Lobby oder ins Foyer, bestellt euch was zu trinken und redet, bis die Wände wackeln. Ihr könnt das komplette Skript von „My Dinner with Andre“ rezitieren, von uns aus. Bleibt nur bitte nicht auf euren Plätzen und brüllt euch gegenseitig über die Musik hinweg an. Wir hören euch alle. Es ist unerträglich. (Und wer schon ein paar Cocktails intus hat, hat absolut keine Ahnung, wie laut er ist. Aber glaubt uns: sehr, sehr laut.)

Crowd-Surfer auffangen

Das ist kein Thema, wenn ihr gerade James Taylor im Tanglewood Music Center seht oder Engelbert Humperdinck im Westgate Las Vegas Casino & Resort. Aber wenn ihr in einem vollgestopften Club voller junger Leute seid und einige davon anfangen zu moshen, dann seid anständige Menschen und helft mit. Hände hoch, auf sie zubewegen, sie in Sicherheit lenken. Das ist nicht immer einfach, und es ist durchaus möglich, dass ihr einen unbeabsichtigten Tritt gegen den Kopf kassiert – aber die Alternative ist, dass irgendein armer Kerl mit dem Schädel auf dem Betonboden aufschlägt. Das will niemand. Wer sich nicht mit Crowd-Surfern rumschlagen möchte, geht nach hinten, sobald es unruhig wird.

Kurz nach dem Lichtaus bei jedem General-Admission-Event gibt es immer ein oder zwei Idioten, die sich nach vorne drängeln. Denen ist es herzlich egal, dass viele der Leute vor ihnen stundenlang gewartet haben, um ihren Platz zu sichern. Wenn ihr das beobachtet und euch etwas traut, stellt euch so hin, dass sie kaum vorbeikommen. Wer besonders mutig ist, kann ihnen sogar sagen, dass sie den heiligen Kodex der Pit brechen. (Vielleicht etwas anders formulieren.) Und vor allem: Seid selbst niemals dieser rücksichtslose Drängler. Wer einen guten Platz will, kommt früher. So einfach ist das.

Setlist.fm zuklappen

Auf jede Band wie Phish, die ihre Setlist von Abend zu Abend variiert, kommen etwa 50 wie Lady Gaga, die im Grunde die ganze Tour über dasselbe Programm spielen. Wer vorab wissen will, was gespielt wird: setlist.fm wartet auf euch. Aber sobald die Show läuft und ihr von Menschen umgeben seid, die vielleicht nicht nachgeschaut haben, hört bitte auf, auf dieser verdammten Website herumzuscrollen. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr mich das in den letzten Jahren beschäftigt – ich schaue mich um und sehe regelmäßig mehrere Leute, die gebannt auf setlist.fm starren. Und das ist kein kurzer Blick. Die studieren das Ding wie den Talmud, mit maximaler Bildschirmhelligkeit. Ich spreche für viele, wenn ich sage: Ich will nicht wissen, was als nächstes kommt. Und selbst wenn ich vor Wochen mal draufgeschaut habe – auswendig gelernt hab ich’s nicht. Lasst mir bitte die Chance auf eine Überraschung.

Nichts auf die Bühne werfen

Muss man das wirklich sagen? Keine Bierflaschen auf die Künstler werfen. Keine Münzen. Nicht mal euer Demotape oder einen handgeschriebenen Brief. Habt ihr alle den Verstand verloren? (2004 hat jemand einen Lolli nach David Bowie geworfen und ihn direkt am guten Auge getroffen. Er schrie vor Schmerz und Schock auf. Wo auch immer dieser Lolli-Werfer heute ist – ich hoffe, er ist stolz auf sich.)

Das hatten wir schon beim letzten Mal, aber es lohnt sich, es zu wiederholen. Bei Konzerten mit Sitzplatzzuweisung, vor allem in Theatern mit ungünstigen Sichtachsen, seid ihr verpflichtet sicherzustellen, dass die Leute hinter euch etwas sehen können. Ihr könnt nicht auf das gesamte Publikum wütend sein. Aber wenn die meisten sitzen und ihr das Bedürfnis habt, als Einzige aufzustehen und allen die Sicht zu versperren – lasst es einfach. Wir wissen, dass gerade euer Lieblingssong läuft und ihr brennend gerne tanzen würdet, aber das ist es nicht wert. Eine gute Faustregel: Bleibt sitzen, wenn ihr freie Sicht auf die Bühne habt. Eure gute Laune ist es nicht wert, einen Haufen Menschen in schlechteren Plätzen zu verärgern. (Manche sehen das anders und finden, sie sollten aufstehen dürfen, wann immer sie wollen. Die sollten an ältere Menschen denken, die nicht lange stehen können, oder einfach an die Leute hinter ihnen.)

Helligkeit runter, Blitz aus

In einer idealen Welt würde niemand das Bedürfnis verspüren, beim Konzert das Handy rauszuholen. Aber wenn ihr dem Drang nicht widerstehen könnt, dreht die Helligkeit bitte ganz runter. Im Dunkeln ist ein Handydisplay unglaublich hell und wahnsinnig ablenkend. Ich muss euren Instagram-Feed nicht sehen, während ich versuche, dem Konzert zu folgen. Und wenn ihr filmt, habt wenigstens den Blitz aus. Der blendet nicht nur alle in eurer Nähe, sondern stört oft auch die Künstler auf der Bühne.

Der „Freebird“-Witz war 1978 nicht lustig. 1996 auch nicht. Und auch nicht bei den ersten 9.000 Malen, die wir ihn gehört haben. Und heute erst recht nicht. Wir haben nichts gegen einen kleinen Humor bei Konzerten. Aber um Himmels willen, probiert mal was Neues. „Freebird!“ zu brüllen ist abgestandener als eine Nightclub-Nummer von 1975.

Hört auf zu filmen!

Wenn ihr alles andere auf dieser Liste ignoriert, lest wenigstens das hier. Wir starren den ganzen verdammten Tag auf Bildschirme. Ein Konzert ist die Chance, sie wegzulegen und etwas zu erleben, das gerade wirklich passiert – IRL. Aber aus Gründen, die absolut rätselhaft bleiben, würde ein riesiger Teil jedes Publikums lieber durch den winzigen Handybildschirm zuschauen, obwohl man einfach hochschauen und es mit eigenen Augen in Super-HD-500K-Realität erleben könnte. Leute tun das sogar in der allerersten Reihe, wenn der Künstler, für den sie bezahlt haben, nur Zentimeter entfernt steht. Das ist Wahnsinn.

Ja, sie machen Fotos und Videos. Aber das sind grauenhafte Fotos und Videos, die sie sich wahrscheinlich nie mehr als einmal ansehen werden. Steckt das bescheuerte Handy in die Tasche. Schaut die Show. Lebt für eine kostbare Stunde oder zwei im Moment. Früher haben wir das die ganze Zeit gemacht. Wir können es wieder. (Ich weiß, ich bin hier der alte Mann, der gegen eine Wolke schimpft. Ist mir egal. Diese blöden Handys fressen uns das Gehirn weg, und irgendjemand muss es ansprechen.)

Bitte keine Darmkatastrophen

Wir können kaum glauben, dass wir das sagen müssen, aber es scheint nötig – jetzt, wo sowohl Noah Kahan als auch Olivia Rodrigo berichtet haben, dass Fans sich bei ihren Shows buchstäblich in die Hose machen, anstatt ihren Platz nahe der Bühne aufzugeben. Leute, was denkt ihr euch dabei? Die meisten Konzerte dauern rund zwei Stunden. Ihr könnt es halten, vor allem wenn ihr kurz vor Showbeginn noch mal auf die Toilette geht. Das gilt auch im General-Admission-Bereich, selbst wenn es eng zugeht und ihr ganz vorne steht. Wir wissen, dass ihr den ganzen Tag auf diesen Platz gewartet habt und den Gedanken nicht ertragt, dass ihn jemand wegnimmt. Wir verstehen, dass ihr die Tickets vor Monaten gekauft habt und die Sekunden gezählt habt. Aber das bedeutet nicht, dass ihr euch buchstäblich in die Hose scheißen müsst. Ihr müsst nur zu den Leuten um euch sagen: „Hey, ich geh kurz auf die Toilette. Könnt ihr meinen Platz halten? Streckt einfach kurz Schultern und Beine aus, ich mach das gerne für euch, wenn ich zurück bin.“ Nicht schwer. Die Leute helfen gerne – vor allem wenn ihr hinzufügt: „Die Alternative wäre, dass ich irgendwann während ‚Drop Dead‘ oder ‚Willing and Able‘ den Boden vollmache.“