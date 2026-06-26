Pokey LaFarge: Deutschland-Konzerte auf der „Rent Money Tour“
Pokey LaFarge bringt seine Americana-Roots-Musik auf die „Rent Money Tour“ nach Deutschland. Drei Konzerte in Köln, Dresden und Berlin – Tickets ab 33,70 Euro.
Amerikanisch, Amerikanischer, Americana! Pokey LaFarge hat sich in der Americana-Szene mit rotem Faden und Wiedererkennungswert eine treue Fangemeinde erspielt – und das auch international. Für seine „Rent Money Tour 2027“ macht er dreimal Halt in Deutschland.
Zeitlos gegen den Algorithmus
Manchmal wirkt es, als wäre Pokey LaFarge komplett aus der Zeit gepurzelt: Seine Musik kombiniert Folk, Country, Blues und Rock ’n’ Roll, saugt Essenzen der amerikanischen Musikgeschichte auf, mischt sie neu und kreiert daraus seinen ganz eigenen Drink. Zeitlos, sagen die einen – doch was der amerikanische Singer-Songwriter produziert, ist vor allem eine Anti-Haltung gegen die algorithmisierte Kurzlebigkeit von Trends. „Ich versuche, Musik zu machen, die keine KI nachbilden kann. Ich werde mich nicht anpassen.“
Authentisch, individuell, freigeistig
Der in Illinois aufgewachsene Künstler möchte, dass seine Musik vor allem menschlich bleibt. Das bedeutet für ihn: authentisch, individuell, freigeistig. „Die Leute werden dir immer sagen, was du spielen solltest, worüber du singen solltest oder wie du zu klingen hast. Aber ich habe immer einfach mein eigenes Ding gemacht.“ Mit seiner amerikanischen Roots-Musik geht er seinen eigenen Weg, der auch mal querfeldein führt – Hauptsache der eigenen Nase nach.
Sein Künstlername „Pokey“ stammt von seinem Spitznamen. So nannte ihn seine Mutter in Jugendzeiten, wenn sie ihn fürs Trödeln rügte. Doch seine Musik ist pünktlich wie eine frisch gestellte Uhr: In seinen Texten reflektiert LaFarge die Gesellschaft, die Zeit und sich selbst. Dabei schafft er es, nachdenklich und humorvoll zugleich auf die Dinge zu schauen – und das keinesfalls vom hohen Ross, wenn überhaupt aus dem Cowboy-Sattel.
Drei Deutschland-Konzerte im März 2027
Sein Tour-Pferd trägt den Sänger 2027 auch nach Deutschland: Für drei Konzerte hält er in Köln, Dresden und Berlin. Dabei bringt er Americana-Klänge zu seinen internationalen Fans und zeigt seine Kunst live auf der Bühne.
- 20.03.2027 Köln, Gebäude 9
- 21.03.2027 Dresden, Beatpol
- 23.03.2027 Berlin, Lido
Tickets für die „Rent Money Tour 2027“ sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich. Die Preise starten ab 33,70 Euro.
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