KPop bei McDonald’s: Huntr/X und Saja Boys kämpfen um die Burger-Krone

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US-Burgerbrater setzt auf koreanischen Konzeptpop. Diesmal soll die Anime-Serie „KPop Demon Hunters“ die Kassen klingeln lassen – und die Mexi-Burger-Kampagne „Los Wochos“ war nichts dagegen.

Diesmal möbelt McDonald’s seinen Speiseplan mit Popkultur auf. K-Pop heißt das Thema, der Start erfolgt Ende März im Stammland USA. Dabei bedient sich der Fast-Food-Riese erneut beim globalen Siegeszug der koreanischen Konzeptmusik, die längst nicht mehr nur in den Musikcharts oder auf Streaming-Plattformen stattfindet.

Gemeinsam mit Netflix bringen die Fleischklops-Brater eine neue Menüauswahl in die Restaurants – inspiriert vom Animations-Hit „KPop Demon Hunters“, zuletzt sogar mit zwei Oscars ausgezeichnet.

Huntr/X gegen Saja Boys: Fiktive Rivalität als Marketing-Konzept

Im Zentrum der Kampagne steht die fiktive Rivalität zwischen der Girlgroup Huntr/X und den Saja Boys – einer Dämonen-Boyband. McDonald’s verwandelt seine US-Filialen in eine Art Fan-Arena, in der sich alles um diese beiden Gruppen dreht.

Dabei setzt man auf marketingmäßig kreierte Menüs: Das „Huntr/X Meal“ verbindet Klassiker wie Chicken McNuggets mit sogenannten „Ramyeon McShaker Fries“ – ein Fusionsgericht mit Korea-Twist. Die Pommes werden laut PR-Beschreibung mit einer Würzmischung aus Soja, Knoblauch, Sesam und Gewürzen versetzt, inspiriert von koreanischen Nudel-Snacks. Dazu kommen schrille Saucen, etwa die süß-scharfe „Hunter Sauce“ oder die lilafarbene „Demon Sauce“.

Das Gegenstück bildet das Saja Boys-Frühstücksmenü mit einem „Sausage McMuffin“ mit Ei und spezieller „Spicy Saja Sauce“, begleitet von Hash Browns und einem Glas Brause.

Sammelkarten, McFlurry und das Battle for the Fans

Ein Highlight für Fans sind die Sammelkarten, die jedem Menü beiliegen. Sie zeigen Artworks der beiden Comic-Gruppen und enthalten QR-Codes, über die sich zusätzliche Inhalte freischalten lassen – darunter ein „Battle for the Fans“, bei dem enthüllt wird, ob die Girls oder die Boys letztlich die Oberhand gewinnen.

Auch beim Dessert lief die Entwicklungsabteilung zu Höchstleistungen auf: Der „Derpy McFlurry“, benannt nach einer Figur aus dem Film, kombiniert Vanilleeis mit fruchtigen Beerenmurmeln und einer Wildberry-Sauce – visuell wie geschmacklich voll im Stil des Animes.

Von BTS bis Kaulitz: McDonald’s und die Pop-Kooperationen

Bereits 2021 fädelte McDonald’s eine Kooperation mit der Korea-Erfolgsband BTS ein. Damals brachte man das „BTS-Menü“ in die Grillküche, bestehend aus neun Chicken McNuggets, Pommes in Maxi, einem großen Softdrink sowie zwei speziell entwickelten Saucen – Sweet Chili und Cajun. Die Rezepturen orientierten sich stark an Vorbildern aus Südkorea und waren auch in Europa erhältlich.

International sorgten Food-Editionen mit Travis Scott (2020) und Mariah Carey (2021) für Furore – mit clever zusammengestellten Menüs oder besonderen Aktionen, darunter Gratis-Angebote zur Weihnachtszeit. Bislang schweigt sich die hiesige Promo-Abteilung aus, ob der neue K-Pop-Teller auch nach Deutschland kommen wird.

Das Prinzip „Futtern mit Pop-Promis“ hat sich aber auch zwischen Flensburg und Garmisch bewährt: 2024 brachten Bill und Tom Kaulitz eigens kuratierte McPlant-Menüs heraus. 2025 folgte eine Sonder-Kooperation mit Scooter unter dem Motto „I like it loud“ – Baller-Techno-Mix inklusive Wow-Extra: ein Satz Ohrenstöpsel.