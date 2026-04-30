„KPop Demon Hunters“-Sängerinnen performen „Golden“ beim Billboard Women in Music Event

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EJAE, Audrey Nuna und Rei Ami können „Golden“ einfach nicht loslassen. Das Trio aus „KPop Demon Hunters“ kam am Mittwochabend beim Billboard Women in Music Event zusammen, um den Hit zu performen – und nahm anschließend die Auszeichnung als Women of the Year 2026 entgegen.

Die Performance (rund um die Zwei-Stunden-Marke) zeigte die Sängerinnen ganz in Schwarz – eine intimere, reduzierte Version des Pop-Tracks. Danach nahmen die drei die Auszeichnung aus den Händen von Ella Mai entgegen.

„Musik kennt weder Herkunft noch Geschlecht – sie verlangt nur nach der Wahrheit. Und als ich meine ganze Wahrheit einbrachte – meine Stimme, mein Koreanischsein, mein Frausein – begann sich alles zu verschieben“, sagte EJAE dem Publikum. „Ich erkannte, dass unsere Stärke als Frauen nie darin lag, uns anzupassen.“

Starke Worte auf der Bühne

Rei Ami ergänzte: „Es gibt nichts Einschüchternderes als eine selbstbewusste Frau, die weiß, was sie will. Unsere Fähigkeit, durchzuhalten und präsent zu sein, ist eine absolute Superkraft – deshalb danke ich allen Frauen in diesem Raum dafür, dass sie ihre Superkräfte nutzen, um zu inspirieren, zu führen und zu schützen.“

Nuna schloss mit den Worten: „Diese Ehrung zu empfangen und einen Song und einen Film zu repräsentieren, der die Überzeugung bestätigt, dass die Welt Frauen braucht, die als ihr vollständigstes, ganzes Selbst auftreten.“

Zu den weiteren Auftretenden des Abends zählten Teyana Taylor, Tate McRae, Kehlani, Ella Langley und Laufey. Moderiert wurde die Verleihung von Keke Palmer, die auch ihren Song „Text Message Unsent“ zum Besten gab.

Von den Oscars bis Billboard

EJAE, Audrey Nuna und Rei Ami, die im Netflix-Film als fiktive Gruppe HUNTR/X auftreten, haben „Golden“ in den vergangenen Monaten auf zahlreichen Award-Shows und Late-Night-Bühnen präsentiert. Im März standen sie damit bei den Oscars auf der Bühne, wo der Film den Preis für den besten Originalsong gewann.

Vor den Oscars hatten die dämonenjagenden drei „Golden“ bereits bei den Bafta Awards 2026, bei „Jimmy Kimmel Live“ und bei „Dick Clark’s New Year’s Rockin‘ Eve“ aufgeführt. Bei den Grammys 2026 waren sie für fünf Awards nominiert und gewannen den Preis für den Best Song Written For Visual Media. Außerdem erhielten sie drei Golden-Globe-Nominierungen und räumten zwei Preise ab: Best Original Song – Motion Picture und Best Motion Picture, Animated.

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„Als kleines Mädchen habe ich zehn Jahre lang unermüdlich daran gearbeitet, einen einzigen Traum zu verwirklichen: K-Pop-Idol zu werden“, sagte EJAE bei den Golden Globes, wo sie als erste Koreanisch-Amerikanerin ausgezeichnet wurde. „Ich wurde abgelehnt und war enttäuscht, dass meine Stimme nicht gut genug sei – also hielt ich mich an Songs und Musik fest, um da durchzukommen. Jetzt stehe ich hier als Sängerin und Songwriterin.“