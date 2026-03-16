„KPop Demon Hunters“: Oscar-Gewinner dürfen Dankesrede nicht zu Ende halten

Das Songwriter-Team hinter dem Megahit „Golden“ aus „KPop Demon Hunters“ hat sich am Sonntagabend ein weiteres Stück Gold gesichert – mit dem Oscar für den Besten Originalsong.

„Als ich aufwuchs, haben mich die Leute dafür ausgelacht, dass ich K-Pop mochte – aber jetzt singen alle unseren Song auf Koreanisch mit“, sagte Singer-Songwriterin Ejae, die das Lied als Teil der Huntrix-Gruppe im Film aufgenommen hat, vor dem Publikum. „Ich bin so stolz. Und mir ist klargeworden: Dieser Preis steht nicht für Erfolg, sondern für Beharrlichkeit – und ich bin unserem Team so unendlich dankbar.“

Als Yu-Han Lee ans Mikrofon trat, setzte das Orchester jedoch sofort ein, und sein Mikrofon wurde stummgeschaltet. Das Songwriter-Team wirkte sichtlich erschüttert, Ejae rief laut, man solle ihn sprechen lassen. Doch statt die Musik leiser zu drehen, erlosch auch noch der Scheinwerfer – und trübte ihren großen Moment.

Akademie schweigt

Ein Sprecher der Academy Awards reagierte auf die Anfrage von ROLLING STONE zunächst nicht.

Der Preis für „Golden“ war einer von zwei Oscars, für die der Film nominiert war. KPop Demon Hunters selbst – der meistgestreamte Film in der Geschichte von Netflix – war außerdem für den Besten Animationsfilm nominiert und gewann auch dort.

„Golden“ hatte sich gegen starke Konkurrenz durchgesetzt: darunter „Dear Me“ von der vielfach nominierten Diane Warren, „I Lied to You“ aus „Sinners“, das opernhafte „Sweet Dreams of Joy“ aus „Viva Verdi!“ sowie Nick Caves Titelsong „Train Dreams“ aus „Train Dreams“.

Eine Siegesserie ohne Ende

Zu Beginn des Abends hatte der Film bereits den Preis für den Besten Animationsfilm gewonnen.

Die Auszeichnung für „Golden“ reiht sich in eine scheinbar nicht enden wollende Erfolgsserie ein. Der Track führte die Billboard Hot 100 im vergangenen Jahr insgesamt 18 nicht aufeinanderfolgende Wochen lang an und eroberte in zahlreichen Ländern die Spitzenposition. Die RIAA hat den Song inzwischen doppelt mit Platin ausgezeichnet.

Das Team – bestehend aus Ejae, Joong Gyu-kwak (24), Nam Hee-dong, Yu-Han, Teddy Park und Mark Sonnenblick – hatte den Song bereits im Januar mit einem Golden Globe prämiert bekommen. Einen Monat später folgte ein Grammy in der Kategorie Best Song Written for Visual Media. Sollten sie nun noch einen Emmy einheimsen und eine Broadway-Adaption des Films für die Tony-Nominierung schreiben, wäre der EGOT-Status für das Team in greifbarer Nähe.

Ein Song aus dunkler Zeit

Ejae und Sonnenblick sprachen vergangenes Jahr mit ROLLING STONE darüber, wie der Song entstand. Ejae, die „Golden“ als Mitglied des Huntrix-Trios im Film sang, schilderte, wie tief sie das Erlebnis persönlich berührt hat. „Ich weiß nicht, ob Mark das weiß, aber als ich ‚Golden‘ schrieb, steckte ich in einer schwierigen Phase“, sagte sie. „Beim Singen der Demo habe ich tatsächlich geweint, weil mich der Song so sehr getroffen hat. Vielleicht ist das der Grund, warum ‚Golden‘ ‚going up up up‘ ist. Weil alle gerade durch harte Zeiten gehen. Und sie Hoffnung spüren wollen.“

Die Academy Awards, moderiert von Conan O’Brien, fanden im Dolby Theatre im Ovation Hollywood statt.