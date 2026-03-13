Die Oscars starten dieses Jahr so früh wie noch nie

Wer früher sehen wollte, wie die Oscars verliehen werden, musste sich in der Regel die Nacht um die Ohren schlagen.

Lange Zeit begann die Show erst um 2 Uhr deutscher Zeit. Doch dieses Jahr ist das anders. Dann werden Zuschauer hierzulande bereits ab 0 Uhr wissen, ob Leonardo DiCaprio erneut einen Goldjungen bekommt und „Sinners“ seinen vielen Nominierungen gerecht werden kann.

Die ungewöhnliche Montag-Startzeit bereits zu Mitternacht nach mitteleuropäischer Zeit hat gleich zwei Gründe. So hat die Academy nach sinkenden Einschaltquoten gemeinsam mit dem übertragenden Sender ABC entschieden, die Verleihung im im Dolby Theatre in Los Angeles auf 16 Uhr Ortszeit vorzuziehen. Das wäre bei uns für gewöhnlich eigentlich 1 Uhr morgens. Doch weil in den USA bereits Sommerzeit ist, fällt noch einmal eine Stunde flach.

Das heißt nach Timeline in etwa:

23:30 Uhr: Beginn der Vorberichte / Roter Teppich

00:00 Uhr: Start der eigentlichen Oscar-Gala

03:00 Uhr: Vergabe der Kategorie „Bester Film“ und Ende der Show

Wann und wo sind die Oscars in Deutschland zu sehen?

Mit 10 bis 15 Minuten Zusatz ist stets zu rechnen. Die langen Verzögerungen früherer Jahrgänge von 30 Minuten und mehr gehören aber längst der Vergangenheit an. ProSieben und Joyn übertragen die Oscars in Deutschland. Bereits ab 22 Uhr gibt es erste Vorberichte.

Moderiert wird die Oscar-Verleihung von Comedian Conan O’Brien. Dieses Jahr gibt es eine Premiere: Erstmals wird ein Oscar in der Kategorie „Bestes Casting“ vergeben.