Kraftklub überraschen Rock am Ring mit Mini-Performance

Rock am Ring 2025: Die besten Fotos vom Freitag mit Bring Me the Horizon, Biffy Clyro und Soft Play

Rock am Ring 2025: Das waren die Highlights am Freitag

Mit einem Countdown und ihrem Schriftzug „Kraftklub, Sterben in Karl-Marx-Stadt“ haben die Chemnitzer schon Freitagnacht (06.06.) etwas angekündigt. Um 18 Uhr am Samstagabend lief der Countdown ab und es bewahrheitete sich, was viele schon vermutet hatten. Kraftklub kamen für einen kurzen, unangekündigten Gig zu Rock am Ring.

Kraftklub bei Rock am Ring: Gelungener Mini-Auftritt

Bis zuletzt war nicht ganz klar, wo die Band spielen würde. Kurz vorher war bekannt gegeben worden, dass sich die Shows auf der Orbit Stage um zehn Minuten verschieben würden. Das deute darauf hin, dass in der Nähe etwas passieren könnte. Da das große Schild, das an einem Kran befestigt war, zwischen Orbit Stage und Mandora Stage hing, pilgerten viele Kraftklub-Fans dorthin. Pünktlich um 18 Uhr waren die Musiker dann auf den LED-Türmen der Mandora Stage zu sehen, zu hören waren sie allerdings nur, wenn man direkt an der provisorisch aufgebauten Bühne VOR der Mandora Stage stand.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bewusst provisorisch gehalten

Die Überraschung ist gelungen, dennoch zeigten sich einige, die weiter hinten standen oder nichts von der kleinen Bühne wussten, etwas enttäuscht, dass der Auftritt nicht über das Soundsystem der zweiten großen Bühne von Rock am Ring übertragen wurde. So bekamen sie deutlich weniger mit.

Insgesamt spielten Kraftklub bei Rock am Ring drei Songs: „Ein Song reicht“, „Songs für Liam“ und schließlich das neue Lied „Schief in jedem Chor“. Dass sie den Moment mit ihren Fans voll auskosteten, zeigte sich auch daran, dass sie wohl leicht überzogen. Denn als noch der Zuschauerchor zum Song sang, begannen Airbourne auf der Mandora Stage mit ihrem Soundcheck.

Kraftklub veröffentlichen am 28.11.2025 ihr neues Album „Sterben in Karl-Marx-Stadt“. 2026 wird die Band außerdem auf Tour kommen. Das Rock-am-Ring-Event war also die perfekte Promo für alles, was die Chemnitzer für die kommenden Wochen und Monate noch geplant haben. In Köln hatten sie am Donnerstag (05.06.) bereits ihre neue Single vorgestellt.