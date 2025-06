Rock am Ring 2025: Die besten Fotos – der Samstag mit Kraftklub, Slipknot & Co.

Rock am Ring 2025: Das waren die Highlights am Freitag

Rock am Ring: Heaven Shall Burn muss Show nach nur einem Song beenden

Am zweiten Tag bei Rock am Ring hat es die Besucher doch noch erwischt: Der angekündigte Regen prasselte tagsüber mehrfach – besonders heftig war es am frühen Abend sowie nach der Performance von Slipknot, sodass unvorbereitete Zuschauer den Rückzug zum Campingplatz antreten mussten. ROLLING STONE hat die besten Fotos vom Samstag bei Rock am Ring zusammengestellt.

Rock am Ring: Fotos von Samstag mit Kraftklub

Nachdem bereits der Freitag (06.06.) mit einigen Überraschungen und Secret Acts aufwarten konnte, ging es am Samstag ähnlich weiter. Seit dem Abend zuvor war eine Leuchttafel an einem Baukran aufgehängt, die auf eine mögliche Show von Kraftklub hinwies.

Der Countdown endete um 18 Uhr am Samstagabend und tatsächlich spielte die Band dann auf einer extra dafür errichteten kleinen Bühne mitten im Publikum ein kurzes Set.

Eine weitere Überraschung war der Gastauftritt von Alt-Punker CJ Ramone an der Gitarre von Me An The Gimme Gimmes. Er begleitet die Band derzeit bei ihrer Europa-Tour.

Für Heaven Shall Burn war der Auftritt leider schneller vorbei als geplant. Nach nur einem Song musste ihr Sänger Marcus Bischoff aus gesundheitlichen Gründen stoppen. Die Stimme machte nicht mehr mit. Wie auf Instagram zu lesen war, hat er sich kurz nach dem Ende der Show in ärztliche Behandlung begeben.