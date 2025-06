Schriftzug gesichtet: Spielen Kraftklub etwa doch bei Rock am Ring?

Rock am Ring spart 2025 wirklich nicht mit Überraschungen: Die Secret Acts Electric Callboy und Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys haben am Freitag (06.06.) bereits für Spannung bei Rock am Ring gesorgt. Doch nun gibt es neue Spekulationen um einen weiteren, bislang nicht angekündigten Auftritt – und der könnte für viele Fans das eigentliche Highlight des Wochenendes werden: Gerüchten zufolge könnten Kraftklub einen spontanen Auftritt bei Rock am Ring planen.

Kraftklub bei Rock am Ring? Das spricht dafür

Am Donnerstagabend spielte die Band aus Chemnitz bereits ein Gratiskonzert in Köln, das innerhalb kürzester Zeit hunderte Fans anlockte. Dabei hob erneut ein Kran ein übergroßes Bühnenelement mit dem Schriftzug „Kraftklub – Sterben in Karl-Marx-Stadt“ in die Höhe. Es handelt sich dabei um den Titel des kommenden Albums und der 2026 startenden Tour. Und jetzt wird’s für die Rock-am-Ring-Besucher richtig interessant: Genau dieser Schriftzug, der ebenfalls an einem Kran hängt, wurde nun auch am Nürburgring gesichtet. Zufall? Wohl kaum!

Auf Facebook hat ein Zuschauer ein Foto veröffentlicht, das einen kleinen Einblick in den Backstage-Bereich liefert. Den Angaben zufolge befindet sich der Schriftzug neben der Mandora Stage. Hier ist am Samstag ab 15.15 Uhr eigentlich durchgängig Programm. Könnte es daher sein, dass Kraftklub noch davor spielen? Dann würde es sich durchaus lohnen, frühzeitig auf dem Infield zu erscheinen. Vielleicht findet sich aber auch später noch ein Slot für die Band – oder sie tritt außerhalb der vier offiziellen Bühnenbereiche auf.

Kraftklub machen Promo für ihr neues Album

Die Band hat gerade erst ihre neue Single „Schief in jedem Chor“ veröffentlicht und würde von einem Auftritt auf dem größten deutschen Rockfestival massiv profitieren. In Köln schienen sie bereits auf Promotion-Tour im DIY-Stil – warum also nicht auch ein weiterer Auftritt von Kraftklub beim nahegelegenen Rock am Ring?

Für eine ähnliche Überraschung hatten 2024 schon die Donots gesorgt, die sich ohne große Vorankündigung mit einem Hubwagen neben die Utopia Stage stellten, um dort ein paar Songs zu spielen. Noch ist aber nichts bestätigt – alle Infos, wie sich der Festivaltag entwickelt, erhalten Sie hier.