Kraftwerk live in Wien 2024: Tickets, Termin, Vorverkauf

Kraftwerk haben ein Konzert im Ehrenhof des Schloss Schönbrunn angekündigt. Am 06. Juli 2024 kommen Ralf Hütter und Kollegen nach Wien. Erneut eine geschichtsträchtige Kulisse, nach Auftritten wie im Schloss Karlsruhe oder vor der Akropolis in Athen.

KRAFTWERK

06.07.2024 Wien – Schloss Schönbrunn Ehrenhof

Tickets für das Konzert gibt es ab Dienstag, den 27. Februar, 10 Uhr ab 60,00 Euro zzgl. Gebühren unter der Hotline 0900-9496096 und auf oeticket.com.

Wir berichteten zuletzt (Mai 2023): Kraftwerk beim ESC?

Die herbe Niederlage beim ESC (letzter Platz für Lord of the Lost) ist noch nicht ganz verdaut, da hat die schwedische Gewinnerin Loreen schon eine Idee, wie Deutschland im kommenden Jahr besser abschneiden könnte. Sie könnte es wissen, ist Loreen ja sogar eine zweifache ESC-Gewinnerin: Schon 2012 sicherte sie sich, mit ihrem Hit „Euphoria“, einen Platz auf dem Siegertreppchen, in Aserbaidschan.



Nun besuchte die 39-jährige Sängerin in Mannheim die Radiosender RPR1. und Radio Regenbogen. Dort spielte sie für ein kleines Publikum ein Konzert, performte eine Akustikversion ihres Siegersongs „Tattoo“ sowie „Euphoria“.



Im anschließenden Interview erzählte die Song-Contest-Gewinnerin mehr über ihre musikalischen Vorlieben. Privat höre die Schwedin gerne elektronische Musik. Zu ihrer Lieblingsband gehöre die deutsche Band Kraftwerk:

Vielfältigkeit und Originalität sind entscheidend. Ich bin Fan und sehr inspiriert von der deutschen Elektroband Kraftwerk. Vielleicht sollte man sie schicken.

Mit gerade einmal 18 Punkten landete die deutsche Band Lord of the Lost auf Platz 26 und war somit der große Verlierer des Abends. Die Musiker aus Hamburg nahmen ihre Niederlage allerdings gelassen. So oder so. Vielleicht sollten wir auf Loreen hören und im nächsten Jahr Kraftwerk zum Finale nach Schweden schicken.