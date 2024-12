Wie gehen Skateboarden und elektronische Musik zusammen? Diese Kombination erweist sich in einem neuen Video von Kraftwerk als auffallend stilvoll. Die deutsche Gruppe hat sich für die Ankündigung ihrer „Multimedia Tour 2025“ in Nordamerika, anlässlich des 50. Jubiläums ihres Albums „Autobahn“, Skateboard-Star Tony Hawk an die Seite geholt.

Tony Hawk – ein glühender Kraftwerk-Verehrer

In dem 45-sekündigen YouTube-Clip stehen Hawk und drei weitere Skateboarder auf einer Rampe und beginnen nacheinander herunterzufahren. Bei ihren Sprüngen verändern sich die Körper zu computergenerierten Modellen. Während die Tourdaten (alle im März und April 2025) eingeblendet werden, erklingen im Hintergrund die Band-Klassiker „Musique Non Stop“ (1986) und „Autobahn“ (1974).

Das Ankündigungsvideo von Kraftwerk

Wie kam diese eher ungewöhnliche Zusammenarbeit zustande? Tatsächlich legte Hawk schon 2014 in einem Facebook-Post offen, großer Kraftwerk-Fan zu sein. „Ich stehe immer noch drauf; diese Jungs waren wahre Pioniere“, schrieb der elfmalige Skateboard-Weltmeister damals.

Seht hier den Facebook-Post von Tony Hawk:

Im Mai 2024 ließ sich der 56-Jährige dann noch mit einem individuell designten Board der Düsseldorfer fotografieren, das alle Mitglieder unterschrieben hatten.

Kraftwerk: Termine für „Multimedia Tour 2025“ im Überblick