Krieg in Israel: Andrea Kiewels Mann geht als Reservist an die Front

Moderatorin Andrea Kiewel („ZDF Fernsehgarten“) befindet sich aktuell in ihrer Wahlheimat Israel – auch, als dort am Samstag (7. Oktober) nach einem Terror-Angriff der Hamas der Kriegszustand ausgerufen wurde. In der „Jüdischen Allgemeine“ berichtet Kiewel in einem Live-Ticker von ihren dramatischen Erlebnissen an diesem Tag. Und ihren Gefühlen – ihr Mann ist Reservist und wird eingezogen.

Sieben Uhr morgens am Tag des Angriffs der Hamas

Um sieben Uhr morgens habe alles mit einer unheilvollen Nachricht von Kiewels zukünftiger Schwiegermutter und einer heulenden Sirene begonnen, die sie kurz darauf in den Schutzraum ihrer Wohnung zwang. Kiewel beschreibt, wie ihre Hände zitterten und Tränen ihre Wangen hinunterströmten, während sie den Klang von abgefangenen Raketen durch den „Iron Dome“ – das israelische Raketenabwehrsystem – verfolgte.

Solidarische Hausgemeinschaft

Nachdem sie zunächst angenommen hatte, dass es sich um einen weiteren Raketenangriff aus Gaza handelte, etwas, das sie im Laufe der Jahre gewohnt wurde, stellte sich heraus, dass dieser Angriff „anders“ gewesen sei.

Um 07:30 Uhr schreibt Kiewel: „Terroristen haben die Grenze zu Israel durchbrochen und töten in den Orten und Kibbuzim im Süden Frauen, Männer, Kinder, Soldaten. Sie nehmen Geiseln und rasen, Salven aus ihren Maschinengewehren schießend, durch die Straßen. Szenen wie aus Horrorfilmen.“

Wie konnte das geschehen?

Die Anteilnahme aus Deutschland war erheblich, doch Kiewel war, wie sie schreibt, in ihrem Schmerz und ihrer Wut versunken. Kiewel wirft Fragen auf: Wie konnte es zu diesem Angriff kommen? Wo war die Armee? Wieso waren Mossad und Schin Bet unvorbereitet? Mitten darin eine persönliche Krise – als der Mann, den sie liebt, sich als Veteran und Reservist den Verteidigungsbemühungen anschließt.

Um 10:30 Uhr schreibt sie: „Seit Monaten gibt es Auseinandersetzungen im Westjordanland. Araber gegen Siedler. Siedler gegen Araber. Terror. Mord. Tote. Verletzte. Es wird gezündelt und Öl ins Feuer gegossen. Die israelische Regierung spricht kein Machtwort zu ihren gewaltbereiten Siedlern. Wie auch? Deren Partei ist in der Regierung. Es wäre, wie sich selbst ins Bein zu schießen.“

„Jedenfalls ist es das, was ich mit meinen israelischen Freunden bespreche. Denn wir alle, unisono, fragen uns, wie es sein kann, dass Israel, genau 50 Jahre nach dem Jom-Kippur-Krieg, erneut so angreifbar, so verwundbar ist.“