Kurt Vile: Konzerte in Deutschland – Alle Termine 2026

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Kurt Vile kommt nach Deutschland. Der Sänger und Songwriter aus Philadelphia veröffentlicht zum 250. Jahrestag der USA sein Album „Philadelphia’s Been Good to Me“, in dem es um die Verbundenheit zu seiner Heimatstadt geht. Von dieser wird er auch deutschen Fans berichten und vier Konzerte im Sommer spielen. ROLLING STONE präsentiert alle vier Shows.

Eine Liebeserklärung an Philadelphia

Auf dem Album dreht sich alles um Kurt Viles geliebte Heimatstadt Philadelphia und darum, wie diese ihn geprägt hat. Es ist eine Ode an die Stadt, soll deren Wesen verkörpern und musikalisch zudem einen Dialog zwischen Menschen darstellen, der über Raum und Zeit hinausgeht.

„Das ist mein Album, mit dem ich alles zurück nach Philly bringe“, sagt Vile. „Ich behandle es wie meine letzten. Es ist mein bestes Gesangsalbum. Es ist mein bestes E-Gitarren-Album. Es ist mein organischstes Album, aufgenommen in der Behaglichkeit meiner eigenen Zone.“

Konzerte in Deutschland

Im Sommer 2026 wird Kurt Vile vom 17. August bis zum 3. September vier Shows in Hamburg, Köln, München und Berlin spielen.

Konzert-Termine im Überblick

17.08.2026 Hamburg, Mojo Club

30.08.2026 Köln, Gloria Theater

01.09.2026 München, Muffathalle

03.09.2026 Berlin, Huxleys Neue Welt

Die Tickets gehen ab dem 10. April 2026 um 10 Uhr in den Vorverkauf und können über die Website pushen.net erworben werden.