Kurt Vile ist der „Neil Young des kleinen Mannes“

Als Kurt Vile sein neues Album fertiggestellt hatte, war er nervös, es seiner Frau vorzuspielen. Sie hatte diesmal kaum etwas vom Entstehungsprozess mitbekommen – praktisch gar nichts –, und so war er umso gespannter, was sie davon halten würde. Er ließ sie die Platte mit Kopfhörern zu Hause in Philadelphia hören und setzte sich selbst ins Nebenzimmer.

„Ich wusste nicht, was ich denken sollte“, sagt Vile, 46, und schildert das angespannte Erlebnis, in Hörweite zu sitzen, während seine Frau die Aufnahmen zum ersten Mal lauschte. „Aber dann hörte ich sie über irgendetwas lachen, und ich wusste: Es ist gut.“

Familie, Zuhause und Lachen sind wiederkehrende Themen auf „Philadelphia’s Been Good to Me“, seiner neuesten Platte. Das Album ist ein entspanntes Dokument der Zufriedenheit und Schaffenskraft in der Lebensmitte – und gleichzeitig durchzogen von Viles typischem, trotteligen Bewusstseinsstrom, der Angehörige wie Fans gleichermaßen zum Schmunzeln bringt. Zärtliche Texte über Heim und Familie stehen neben mäandernden Ausflügen in die Bequemlichkeit, Touren in Baltimore zu beginnen, dem Erleben von Coverbands, die „96 Tears“ spielen, und Viles Ambivalenz, wenn Helden wie „Neil und der Boss“ Songs über Philadelphia schreiben, obwohl sie gar nicht von dort stammen.

Balance aus Ernst und Albernheit

Genau diese Balance aus Ernst und Albernheit, aus makellos handwerklicher Gitarrenmusik, die wie hingeworfen klingt, hat Vile in die seltene Position katapultiert, einer der wenigen Mainstream-nahen Acts zu sein, der fest in der Indie-Rock-Welt der Nullerjahre verwurzelt ist. „Philadelphia’s Been Good to Me“ ist das zweite Studioalbum, das Vile für ein Major-Label veröffentlicht. Nachdem er seinen Teenagertraum verwirklicht hatte, noch in seinen Zwanzigern für ein angesehenes Indie-Label wie Matador aufzunehmen, legte er die Messlatte noch höher.

„Ich erinnere mich, dass ich mir sagte: ‚Ich muss es wie Neil Young machen und mich einfach auf die Musik konzentrieren, denn ich habe sonst nichts’“, erzählt er ROLLING STONE. „Die Pavements, die Sonic Youths, die Neil Youngs – danach strebe ich. Und ich bin irgendwo zwischen ihnen gelandet. Ich bin so etwas wie der Neil Young des Arbeiters, des kleinen Mannes.“

Destillierter Sound

Für Vile ist „Philadelphia’s Been Good to Me“ seine bisher klarste Selbstverortung als Rocker in den Vierzigern, Familienvater, Dad und gebürtiger Philly-Bürger. Die Platte klingt wie eine destillierte Version jener kontrollierten und doch schweifenden Melodik, die Viles bestes Werk seit Jahren prägt. „Ich neige zum Schönen“, sagt er. Am prägnantesten bringt er es in der abschließenden Jam von „99 Bpm“ auf den Punkt: „Yeah!“, ruft Vile. „Twang-Pop!“

Auch wenn der Entstehungsprozess des Albums ihn „viel gekostet“ habe, wie er sagt, und auch wenn ein Song wie „Holiday OKV“ dunkle Themen berührt – „schnell wirkende“ Medikamente und den Tod seines langjährigen Bandmitglieds Rob Laakso an Krebs im Jahr 2023 –, richtet Vile seinen Blick lieber auf die abschließende Zeile des ersten Verses: „Man, it feels so good to be alive.“

„Den Stress, die Psychedelik und all das, womit man im Leben klarkommen muss – als Musiker oder einfach als sensibler Mensch –, das nehme ich in mich auf und drehe es am anderen Ende zu einer Art Positivität um“, sagt er.

Entspannt, aber nicht selbstreflexiv

Bei einem kürzlich geführten Gespräch mit ROLLING STONE war Vile über manche Themen gern auskunftsfreudig (den Aufnahmeprozess, seine musikalischen Helden) und über andere weniger zum Grübeln bereit. Auf die Frage, auf welchen Song er am stolzesten sei, ihn geschrieben zu haben, weicht er schnell aus und schwärmt stattdessen davon, wie großartig Neil Young ist. Auf die schweren Lyrics in „Holiday OKV“ angesprochen, lenkt Vile zunächst ab: „Was an dem Song so cool ist“, sagt er, „ist, dass Steve Gunn darauf spielt.“

Im Gespräch ist Vile genauso, wie man ihn nach seinen Songs vermuten würde: entspannt, geerdet, schnell am Lachen über sich selbst, mit Vorliebe für Wörter wie „episch“ und „strunzeinfach“ – Letzteres eine Formulierung, die er mit sichtlichem Stolz für die Struktur seiner neuen Songs verwendet.

Viles zottelige Spiritualität erreicht auf seinem neuesten Werk neue Höhen schlichter, herrlich bornierter Einfachheit. Mehrere Songs („Zoom 97“, „99th Song“, „99 BPM“) handeln zumindest teilweise davon, wie toll es sich für Kurt Vile angefühlt hat, mit den verschiedenen Geräten und Instrumenten herumzuspielen, die bei der Aufnahme des jeweiligen Songs zum Einsatz kamen. (Der Refrain von „Zoom 97“, einem Song, den Vile auf einer Gold-Tone-Mandoline aufnahm, lautet: „Check out my hands, my chimin‘ chords / On a Gold Tone mandolin guitar.“)

Herzlichkeit als Fundament

Das Fundament von Viles neuestem Album könnte jedoch sein, dass es seine aufrichtigsten Bekenntnisse enthält. Mehrere ihm nahestehende Menschen haben ihm gesagt, die Platte klinge für sie nach dem Ausgelassensten, was sie je von ihm gehört hätten. Als ich anmerke, dass ich unter diesen witzigen Songs über das schöne Philly einen Mittfünfziger höre, der über Familie, Stabilität, Geborgenheit und Sicherheit singt, nickt Vile. „Ich finde es schön, dass du das alles siehst“, sagt er. „Es stimmt. Ich singe viel über meine Familie, meine Umgebung, alles, was ich bin.“

Er fährt in philosophischem Ton fort: „Was auch immer ich getan habe – ich tue es immer noch verdammt nochmal. Ich werde es wieder tun. Das ist, wo ich gerade bin, das ist, wo ich jetzt lebe.“

Das ist, wo ich gerade bin. Das ist, wo ich jetzt lebe. Klingt das nicht wie eine treffende Zusammenfassung von Viles ganzem neuen Album?

„Stimmt“, sagt Vile und kehrt zu einem seiner Lieblingsgesprächsthemen zurück: Philadelphia. „Das ist interessant, und es ist tatsächlich der Ort, an dem ich lebe.“

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