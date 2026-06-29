Eine kurze Geschichte der Bühnen-Hochzeit

Über Ort und Zeitpunkt der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce wurde endlos spekuliert, doch nun gibt es ein paar handfeste Hinweise auf die meisterwartete Zeremonie des Jahres: Die „New York Times“ berichtete Anfang der Woche, dass das Paar den Madison Square Garden für ein mehrtägiges Fest rund um das Wochenende des 4. Juli gemietet hat. Laut Insidern ist für den 2. Juli eine Feier mit rund 100 Personen geplant, gefolgt von einer größeren Celebration mit etwa 1.000 Gästen – wahrscheinlich in der Arena selbst, die eine „Bankett-Kapazität“ von rund 1.250 Personen bietet, oder im MSG Theater, das bis zu 5.500 Besucher fasst.

Auch wenn das Paar die Berichte nicht bestätigt hat, scheint der MSG vor allem ein logistisches Problem zu lösen. Die Arena ist für ihre extreme Sicherheit bekannt: keine Fenster, zahlreiche Hintereingänge und unterirdische Tunnel, durch die Megastars unbemerkt ein- und ausgehen können. (Die „Times“ berichtete, dass ein Antrag gestellt wurde, die umliegenden Straßen vom 2. Juli bis zum Mittag des 4. Juli zu sperren, und Amtrak-Polizeibeamte wurden auf ein riesiges Event vorbereitet.) Die Location bietet den baldigen Eheleuten Privatsphäre, Platz und Glamour – alles in einem.

Doch es gibt auch einen Präzedenzfall. Der MSG war schon einmal Schauplatz einer der aufsehenerregendsten Hochzeiten der Popkultur: 1974 entschied sich Sly Stone dazu, seine Freundin, das Model Kathy Silva, während eines seiner Konzerte in der legendären Halle vor rund 20.000 Menschen zu heiraten. Stone und Silva hatten gerade ein Kind bekommen, und in seinem 2023 erschienenen Memoir „Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)“ erinnerte sich die Soul-Legende daran, wie die Idee einer MSG-Hochzeit in einem Telefonat mit seinem A&R-Director Steve Paley entstand. „Ich könnte auftreten, Geld verdienen und gleichzeitig heiraten.… Wir legten den Termin auf den 5. Juni fest, einen Mittwoch. Wir würden kurz vor dem Konzert eine Zeremonie abhalten, direkt auf der Bühne. Dann das Konzert, danach eine Party in der Dachbar des Waldorf Astoria. Steve wollte, dass alle Gold tragen, um den Glanz hochzuhalten. Die Einladungen gingen raus“, schrieb er.

Sly Stones goldene Nacht

Die gesamte Planung lief rasend schnell ab: japanisches und Soul Food, „New Yorker“ Champagner, eine runde Torte mit einer Goldenen Schallplatte obendrauf und passende Goldoutfits von Halston für Braut und Bräutigam. Stone probte mit seiner Band einen Hochzeitsmarsch, Eddie Kendricks eröffnete den Abend, und Stones Mutter und Nichte hielten Reden. Dann kamen Models in Gold, gefolgt von der Braut – und schließlich Stone in Sonnenbrille. Sie heirateten vor kreischenden Fans, und die Feier zog sich bis tief in die Nacht. „Jahre später sah ich das Foto eines Tickets, das jemand aufgehoben hatte: 8,50 Dollar für eine Hochzeit und ein Konzert zusammen“, erinnerte sich Stone in seinem Memoir. „Ein Schnäppchen.“

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Stone war freilich nicht der erste Künstler, der die Kunst der Bühnen-Hochzeit beherrschte. Möglicherweise hatte er sich sogar etwas von Sister Rosetta Tharpe abgeschaut. Sie zog ein ähnliches öffentliches Spektakel ab, als sie Russell Morrison – der ihr Manager werden sollte – vor einer riesigen Menge von 25.000 Menschen im Griffith Stadium in Washington, D.C. heiratete. Die Hochzeit war als PR-Aktion konzipiert, um ihre Karriere neu zu beleben, wie Musikhistorikerin Gayle Wald berichtet; Promoter sollen Tharpe ein Jahr Zeit gegeben haben, einen Ehemann zu finden (sie war bereits zweimal verheiratet gewesen). Sie wählte Morrison, und obwohl unklar ist, wie gut sie ihn damals kannte, blieben sie bis zu ihrem Tod verheiratet.

Die Hochzeit war ein musikalisches Spektakel in voller Pracht: Backgroundsängerinnen und Brautjungfern, dazu Tharpes eigene kraftvolle Stimme. Sie trug ein aufwendiges Kleid, das sie im Kaufhaus Thalhimer’s in Virginia erstanden hatte. Das Kleid war eine Art süße Rache: 1948 war sie von Thalhimers Sicherheitspersonal und der Polizei aufgehalten worden, nur weil sie versucht hatte, einen Pelzmantel bar zu bezahlen. Thalhimers lieferte ihr Hochzeitskleid in einer privaten Luxuskarosse zum Griffith Stadium – das inzwischen abgerissen wurde –; das Kleid kostete 800 Dollar, was heute etwa 11.000 Dollar entspräche.

Legenden der Bühnen-Ehe

Einige weitere Promi-Hochzeiten sind zu Popkultur-Momenten geworden, auch wenn sie kleiner als eine Stadion-Trauung ausfielen. Hank Williams und seine zweite Frau Billie Jean Jones Eshlimar heirateten 1952 zunächst im privaten Rahmen, bevor sie zwei ausverkaufte öffentliche Hochzeitszeremonien im New Orleans Municipal Auditorium veranstalteten. Lucinda Williams ließ sich von dieser Feier inspirieren, als sie ihren Manager Tom Overby 2009 live auf der Bühne des Clubs First Avenue in Minneapolis heiratete. Sie gab sich das Jawort, während sie vor 1.500 Fans sang – ganz in Schwarz gekleidet. 2022 nutzte Jack White einen ausverkauften Abend seiner Supply-Chain-Issues-Tour im Masonic Temple Theatre in Detroit für einen Doppelstunt: Er machte seiner damaligen Freundin, der Musikerin und Songwriterin Olivia Jean, einen Heiratsantrag – und heiratete sie auf der Stelle. Den Antrag stellte er während einer Performance des White-Stripes-Singles „Hotel Yorba“ von 2001, vor einem Meer begeisterter Konzertbesucher und seinen Eltern, die im Publikum saßen. (Das Paar hat inzwischen die Scheidung eingereicht.)

Swift wird wohl kein Stadion voller Fans haben, aber das hat die Leute nicht davon abgehalten, zu hoffen, dass sie so viel wie möglich vom großen Tag teilt. Angesichts einer riesigen Bühne, die ihr zur Verfügung steht, setzen Swifties auch auf Musik und spontane Auftritte. Was auch immer am Ende daraus wird – sie werden einen Weg finden, das Paar zu feiern, wenn es endlich Ja sagt.