Alles, was wir über Taylor Swifts Hochzeit zu wissen glauben

Dieser Sommer hat einiges zu bieten, doch ein besonderes Ereignis schlägt alle anderen an Aufmerksamkeit: Taylor Swifts Hochzeit mit Travis Kelce. Seit der Verlobung des Power-Couples im vergangenen Jahr versucht die halbe Welt, Details über den großen Tag in Erfahrung zu bringen – mit dem Ergebnis einer nicht enden wollenden Gerüchteküche und hitziger Spekulation. Nun, da die Trauung immer näher rückt, scheinen zumindest einige offizielle Details ans Licht gekommen zu sein. Hier ist alles, was wir über Swifts und Kelces Hochzeitsfeier zu wissen glauben – mit dem wichtigen Vorbehalt, dass es sich angesichts von Taylors Vergangenheit als Meisterin der Täuschung auch als riesiger Bluff herausstellen könnte.

Save the Date für den 3. Juli

Kelce machte im August 2025 einen Heiratsantrag, woraufhin Fans spekulierten, die Hochzeit werde stattfinden, sobald der NFL-Spieler seine Saison im neuen Jahr abgeschlossen habe. Viele tippten auf den 13. Juni – Swifts Vorliebe für Numerologie und die Tatsache, dass das Datum ihre Lieblingszahl enthält, schienen wie gemacht dafür. Im Dezember 2025 berichtete „Page Six“, der Popstar habe sich dieses Datum im Ocean House in Watch Hill, Rhode Island, freigekauft – derselben Stadt, in der sich ihr legendäres Holiday House befindet. Doch als der 13. Juni verstrichen war, ohne dass Hochzeitsglocken läuteten, richtete sich die Aufmerksamkeit auf einen anderen Termin.

Anfang dieses Monats meldete „TMZ“, das Paar habe den 3. Juli fixiert. Neue Details der „New York Times“ deuten nun darauf hin, dass die Feierlichkeiten tatsächlich über das verlängerte Wochenende zum amerikanischen Unabhängigkeitstag stattfinden werden. Berichten zufolge soll der große Tag am Donnerstag, dem 2. Juli, mit „einem intimen Rahmen von rund 100 Personen“ beginnen, gefolgt von einer größeren Veranstaltung am darauffolgenden Tag mit „etwa 1.000 Gästen“, so die „Times“, die sich auf einen „Führungskräfte der Unterhaltungsbranche und eine weitere Person mit Kenntnissen der Angelegenheit“ beruft. Darüber hinaus bestätigten Amtrak-Polizisten, die für die Penn Station zuständig sind – die sich direkt unter dem Madison Square Garden befindet –, der Zeitung, man habe ihnen mitgeteilt, „am Wochenende des 4. Juli eine Swift-Hochzeit zu erwarten“.

Madison Square Garden statt Rhode Island

Swift und Kelce können schließlich nicht einfach irgendwo heiraten. Während viele vermuteten, das Paar werde die Veranstaltung im Haus der Sängerin in Rhode Island ausrichten, änderte sich das Bild schlagartig, als „TMZ“ gemeinsam mit dem Datum den 3. Juli meldete, die Hochzeit finde „mitten in Manhattan“ statt. „Page Six“ berichtete daraufhin, der Ort sei kein geringerer als New Yorks legendärer Madison Square Garden. Am Dienstag schien die „Times“ den Schauplatz zu bestätigen: Demnach habe dieselbe Führungskraft aus der Unterhaltungsbranche erklärt, Swift habe das Venue gemietet, und in der Stadt sei ein Antrag auf Sperrung der umliegenden Straßen vom 2. Juli bis zum Mittag des 4. Juli eingereicht worden.

Eine exklusive Gästeliste

Offizielle Details zur erwartungsgemäß prominenten Gästeliste wurden bislang nicht bestätigt. Die „Times“ berichtete jedoch, dass „mehrere Mitglieder der Kansas City Chiefs für Daten rund um den 3. Juli Hotelzimmer im Marriott Marquis am Times Square gebucht haben“ – nicht weit vom MSG entfernt. Zu den Gästen dürften auch Swifts engste Freundinnen zählen, darunter ihre langjährige Vertraute Abigail Anderson und Selena Gomez. Angesichts der fensterlosen Location mit mehreren Hintereingängen ist es allerdings unwahrscheinlich, dass die Öffentlichkeit je erfahren wird, wer tatsächlich beim großen Tag dabei war.

Bisher gibt es auch keine Hinweise darauf, dass die Hochzeit im Fernsehen übertragen oder per Livestream für die breite Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird – sie dürfte exklusiv den geladenen Gästen vorbehalten bleiben.

Keine Hochzeitsliste

Laut George Kittle, Tight End der San Francisco 49ers, haben Swift und Kelce keine Hochzeitsliste aufgestellt und verfolgen stattdessen eine strikte „No Gifts“-Politik. „Sie haben ausdrücklich keine Geschenke gewünscht“, sagte der Spieler in einem Interview mit Extra TV. Keiner der beiden Stars hat dies bislang bestätigt, doch für ein Paar, das buchstäblich alles hat, klingt diese Regelung durchaus nachvollziehbar.