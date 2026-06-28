Stevie Nicks wird bei Taylor Swifts Hochzeit dabei sein – und könnte auftreten

Steven Spielberg würdigt die „einzigartige“ Taylor Swift bei der Aufnahme in die Songwriters Hall of Fame

Alles, was wir über Taylor Swifts Hochzeit zu wissen glauben

Stevie Nicks wird bei der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce dabei sein – das bestätigen Quellen gegenüber ROLLING STONE, nachdem am Samstagmorgen erste Berichte aufgetaucht waren. Einer der Quellen zufolge soll die Rock-Legende an dem großen Tag sogar auftreten.

Was über die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce bekannt ist

Swifts Hochzeit findet laut einem Bericht der „New York Times“ von Anfang dieser Woche am Vierten-Juli-Wochenende im Madison Square Garden statt. Die „Times“ berichtete, dass die Feierlichkeiten am 2. Juli mit „einem intimen Beisammensein von rund 100 Personen“ beginnen, gefolgt von einem größeren Event am nächsten Tag mit „etwa 1.000 Gästen“.

Swift und Nicks verbindet eine lange Geschichte – beide haben sich öffentlich immer wieder gegenseitig gelobt. 2024 verfasste die Ikone ein Gedicht für die CD-Version von Swifts elftem Studioalbum „The Tortured Poets Department“. Auf dem letzten Track der Standardversion des Albums, „Clara Bow“, erwähnt Swift Nicks namentlich.

Nicks über Swift und Kelce

Im selben Jahr feierte Nicks Swifts Beziehung mit Kelce. „Sie ist gerade an einem guten Ort, und ich glaube, sie hat einen guten Mann“, sagte sie in ihrem ROLLING-STONE-Interview 2024. Sie fügte hinzu: „Ich hoffe, dass sie sich immer tiefer ineinander verlieben und gemeinsam in den Sonnenuntergang reiten. Er macht sein Ding, sie macht ihr Ding, und dann kommen sie wieder zusammen, heiraten und bekommen Kinder, wenn sie das möchte. Ich will das alles für sie.“

Taylor Swift und Stevie Nicks verbindet vieles

Im vergangenen Jahr sprach Swift in einem Auftritt bei „The Late Show With Stephen Colbert“ über ihre Dankbarkeit gegenüber Nicks. „Stevie Nicks ist in meinem Leben auf eine Weise präsent, die mich ständig positiv beeinflusst“, sagte sie. „Mit ihr reden zu können, sie anrufen zu können und zu hören, was sie durchgemacht hat … Ich bin sehr froh, dass sie mir ihren ganz besonderen, wunderbaren und weisen Blick auf das Leben mitgibt.“