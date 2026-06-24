Taylor Swift und Lainey Wilson: Überraschungsduett mit „Love Story“ bei Travis Kelces NFL-Konzert

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Taylor Swift schaute am Dienstagabend bei Travis Kelces Tight End University im Pinnacle in Nashville, Tennessee, vorbei.

Die 14-fache Grammy-Gewinnerin betrat die Bühne beim Tight Ends and Friends Concert – präsentiert von Sports Illustrated und Reese’s –, um den Auftakt des dreitägigen Trainingscamps zu feiern, das die NFL-Tight-Ends Kelce, George Kittle und Greg Olsen 2021 ins Leben gerufen hatten. Das Event wurde als Plattform gegründet, auf der Tight Ends aus der gesamten Liga trainieren, sich vernetzen und Techniken austauschen können.

Swift teilte sich die Bühne mit Country-Star Lainey Wilson, und gemeinsam krönten die beiden den Abend mit Swifts Hit „Love Story“ – das Publikum rastete aus und sang lautstark mit. Während ihres Sets verriet Swift, dass der Songwunsch von einem „ganz besonderen Tight End“ gekommen sei – und dass dieser Tight End „George Kittle heißt“.

Überraschungsgäste des Abends

Auch Dan and Shay sowie Chase Rice sorgten mit Überraschungsauftritten für Furore. Rice schrieb auffälligerweise „13“ auf seine Hand und erklärte sich während seines früheren Sets zum „Swiftie“.

Es war bereits das zweite Mal, dass Swift beim jährlichen Summit vorbeischaute. Im vergangenen Jahr eröffnete sie das Event mit einem spontanen Akustikauftritt ihres Songs „Shake It Off“ von 2014 auf der Afterparty im Nashville’s Brooklyn Bowl. Swift gab damals zu, dass die Performance überhaupt nicht geplant gewesen sei, und sagte dem Publikum: „Wir haben erst vor drei Minuten entschieden, dass wir das spielen.“

🎥| Full performance of Taylor Swift performing Love Story with Lainey Wilson at TEU! pic.twitter.com/q45Hf8zwkW — Taylor Swift Updates 💎 (@swifferupdates) June 24, 2026

Bereits früher am Dienstag hatte Kittle seine Dankbarkeit gegenüber Swift für ihren diesjährigen Auftritt bei der Tight End University zum Ausdruck gebracht. „Sie ist einfach so eine tolle Person, dass sie uns ihre Zeit schenkt – und das so kurz vor ihrer Hochzeit“, sagte er gegenüber „People“. „Wir sind wirklich so dankbar, dass sie hier ist.“