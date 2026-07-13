L7-Bassistin Jennifer Finch mit Hirntumor diagnostiziert – GoFundMe gestartet

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Jennifer Finch, Musikerin, Künstlerin und Fotografin, vor allem bekannt als Bassistin der Rockband L7, befindet sich nach der Diagnose einer aggressiven Hirnkrebsform in Behandlung. Das teilte ihre Sprecherin in einem Statement mit.

Als die Diagnose zunächst gestellt wurde, gingen die Ärzte davon aus, dass eine Strahlentherapie ausreichen würde. Seitdem haben jedoch Komplikationen mehrere Operationen notwendig gemacht. Diese haben Finch mit schweren körperlichen Einschränkungen zurückgelassen – sie ist auf umfassende medizinische Versorgung angewiesen.

Freunde und Familie haben eine GoFundMe-Kampagne ins Leben gerufen, um die Kosten für Behandlung und Genesung zu decken. Das Geld soll professionelle Pflegekräfte, medizinische Geräte, Reha- und Therapiemaßnahmen sowie weitere häusliche Pflege finanzieren. Darüber hinaus sollen damit Eigenanteile bei Arztkosten und Anwaltsgebühren ausgeglichen werden. Die Kampagne unterstützt außerdem die Bemühungen, Finchs Werk zu archivieren und ein als „bedeutendes kreatives Projekt“ beschriebenes Vorhaben abzuschließen, das für das nächste Jahr geplant war.

Abwesenheit bei der Tour

Aufgrund ihrer Erkrankung und Behandlung wird Finch L7 auf der bevorstehenden US-Etappe der „Last Hurrah“-Tour nicht begleiten. Die Tournee war ursprünglich geplant worden, als Finch noch gesund war – sie hat ihre Bandkolleginnen gebeten, wie vorgesehen weiterzumachen.

„Wir sind alle am Boden von dieser Nachricht und stehen ihr mit unserer ganzen Liebe zur Seite, schützen ihre Privatsphäre und ihre Würde und helfen dabei, die Mittel aufzutreiben, die sie dringend für ihre Versorgung braucht“, sagte L7-Sängerin und -Gitarristin Donita Sparks in einem Statement. „Jennifer ist Familie, und wir wollen, dass sie die volle Stärke der Gemeinschaft spürt, die sie so viele Jahre lang geliebt und unterstützt hat.“

L7 gründeten sich Mitte der Achtziger und veröffentlichten 1988 ihr selbstbetiteltes Debütalbum. Finch war in der Hochphase der Band in den Neunzigern deren Bassistin, verließ die Gruppe jedoch 1996. Anschließend spielte sie in zwei weiteren Bands – OtherStarPeople und The Shocker –, gründete ihr eigenes Label Little Pusher Records und arbeitete intensiv als Fotografin. Als L7 sich 2015 reformierten, war Finch wieder dabei; auf dem 2019er Album „Scatter the Rats“ wirkte sie ebenfalls mit.