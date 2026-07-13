Campino vs. Ostermann: Der Schlagabtausch zur Migrationspolitik

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Die Debatte um die deutsche Migrationspraxis findet gerade eine prominente Fortsetzung. Auslöser waren Aussagen von Hosen-Sänger Campino während der Abschieds-Gala im Berliner Olympiastadion am vergangenen Samstag (11.07.).

Dort kritisierte der Punk-Veteran die Pläne für ein zentrales Abschiebezentrum und positionierte sich deutlich gegen eine weitere Verschärfung der Asyl- und Abschiebepolitik.

Campinos Live-Parolen stießen auf spontane Zustimmung im Publikum, sorgten im Nachgang jedoch für Widerspruch im Beißreflex-Modus.

Ostermanns scharfe Replik

Gewohnt polternd reagierte der stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Manuel Ostermann.

In einem X-Beitrag in Form eines Filmchens aus Olympiastadion-Footage und Studio-Gegenrede widersprach er Campino scharf:

„Lieber Campino, selbstverständlich hast du das Recht, deine Meinung jederzeit öffentlich zu äußern. Der Applaus für diese Worte mag dir sicher sein. Das macht sie jedoch nicht richtiger. Ich halte deine Aussage für sachlich falsch. Mehr noch: Sie verzerrt die Realität und erweist der Debatte einen Bärendienst.“

Ostermann wirft Campino vor, die Realität der Migrationspolitik einseitig darzustellen und die Herausforderungen für Polizei und Behörden auszublenden.

Aus seiner Sicht brauche Deutschland keine symbolischen Appelle von Konzertbühnen, sondern eine konsequente Durchsetzung bestehender Gesetze und funktionierende Rückführungen.

Zwei Haltungen, ein Konflikt

Ostermann gilt nicht nur mit seinem reißerischen Bestseller „Deutschland ist nicht mehr sicher“ als prägnanter Fürsprecher einer harten Law-and-Order-Linie.

Campino wiederum steht seit Jahren für eine humanitäre Haltung in der Flüchtlingspolitik. Mit seiner Kritik am geplanten Abschiebezentrum bestärkt er frühere Stellungnahmen und warnt vor einer weiteren Verschärfung zulasten von Schutzsuchenden.

Lieber Campino,

selbstverständlich hast du das Recht, deine Meinung jederzeit öffentlich zu äußern.

Der Applaus für diese Worte mag dir sicher sein. Das macht sie jedoch nicht richtiger.

Ich halte deine Aussage für sachlich falsch. Mehr noch: Sie verzerrt die Realität und erweist… pic.twitter.com/qW3XH2wQYv — Manuel Ostermann (@M_Ostermann) July 13, 2026

Der analog-digitale Schlagabtausch, bei dem Ostermann sich ungefragt ins Hosen-Programm einmischt, verdeutlicht die konträren Perspektiven in einer polarisierten Debatte: Campino legt den Fokus auf Menschenrechte und gesellschaftliche Verantwortung, während Ostermann aus Sicht der Sicherheits-Fraktion argumentiert – mit Rechtsstaatlichkeit und Vollzug als ultima ratio.

Reaktionen im Netz

In den sozialen Medien entwickelte sich daraufhin eine intensive Diskussion. Tausende Nutzer kommentierten Ostermanns Beitrag, und mit harschen Worten schaukelte sich die Kritik an „Punk-Millionär“ Campino hoch.

Andere wiederum verteidigten politisches Engagement in der Popmusik und die konsequente Haltung des Düsseldorfer-Speckgürtel-Frontmanns gegen das Abschiebezentrum.