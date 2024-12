Lady Gaga: Mit 17 war sie Headbangerin im Video von AC/DC

Die Weihnachts-Sendung „A Carpool Karaoke Christmas“ bei Apple+ ist ein besonderer Spaß. Promi-Moderator Zane Lowe übernimmt dabei das Steuer vom regulären Gastgeber James Corden und brettert mit berühmten Beifahrerinnen durch die Gegend.

Passend zur Adventszeit singen in der aktuellen Folge (vom 15. Dezember) Dua Lipa, Chappell Roan und Lady Gaga ihren persönlichen „Jingle Bells“-Mix. Dabei geht es durch Los Angeles, Tokio and Springfield, Missouri.

Auf ihrem musikalischen Trip durch L.A. spricht Joanne Angelina Germanotta alias Lady Gaga über ihre langjährige Begeisterung für AC/DC. Dazu wird ein Video ihrer verstorbenen Großmutter eingeblendet, die lauthals „Highway to Hell“ zum Besten gibt. Die Oma, so wird kolportiert, hatte einen großen Einfluss auf ihr künstlerisches Schaffen.

„Highway To Hell“ im Auto

Daraufhin steigt Lowe in die Eisen, um der Sängerin ein „Weihnachtsgeschenk“ zu machen. Und wie von Zauberhand holt er AC/DC-Sänger Brian Johnson als Überraschungs-Mitfahrer in den Wagen. Im Duett stimmen die beiden in den unverwüstlichen Klassiker „Highway To Hell“ ein.

Dann wendet sich Germanotta an den Rocker-Kollegen: „Wollen Sie etwas Lustiges hören? Ich habe im Video von ‚Stiff Upper Lip‘ mitgespielt. Im Jahr 2000 war ich gerade 17 und als Statistin auf dem Rücksitz eines Autos“.

„Ich habe geheadbangt. Und die Regie sagte: ‚Auf keinen Fall headbangen. Wir wollen, dass es modern wird.‘ Und ich dachte mir: ‚Nein, das kann ich nicht. Das ist der einzige Move, der mir dazu einfällt“, erinnert sie sich die Sängerin und Schauspielerin.

Wer im Video genau hinschaut, kann die spätere „Gucci“-Hauptdarstellerin zwischen dem Schlagzeug-Getöse von Phil Rudd erkennen.

Lady Gaga in „Stiff Upper Lip“:

Neben „Santa-Claus“-Folklore haut die Autoliebhaberin, die ein gutes Dutzend Retro-Schlitten in der Garage stehen hat, in der „Carpool“-Folge auch Led Zeppelins „Black Dog“ raus.

Germanotta erzählt auch von den crazy Umständen, wie es dazu kam, dass sie ihren Hit ‚Die With A Smile‘ quasi im Duett mit Bruno Mars aufnahm. „Ich ging um gehen 10 Uhr nachts zu ihm. Er spielte mir die Idee vor und dann schrieben wir die zweite Strophe. Wir bastelten und sangen bis zwei Uhr morgens im Studio herum. Bruno ließ mich vier Stunden lang singen. Er hatte eine ganz genaue Vorstellung, wie er es zu klingen hatte, und das wollte ich ihm halt geben.“

Die Sendung „Carpool Karaoke“ existiert seit 2015 als Segment der „The Late Late Show with James Corden“. Weihnachts-Königin Mariah Carey war seinerzeit die Debüt- ünstlerin. Auch Promis wie Harry Styles, Paul McCartney, Madonna, Celine Dion oder Ed Sheeran setzen sich singend auf den Beifahrersitz.