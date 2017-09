Obwohl in Deutschland kaum bekannt, entwickelt sich „Veep“ in den USA zu einer der meistprämierten Comedys aller Zeiten. Bei der Emmy-Verleihung am Sonntag (17. September) in Los Angeles erhielt die HBO-Serie mit Julia Louis-Dreyfus in der Hauptrolle als US-Präsidentin zum dritten Mal in Folge den Preis für die besten Comedy-Serie. Auch die Hauptdarstellerin wurde ausgezeichnet. Bald wird der Preisregen allerdings versiegen. Zuletzt wurde bekanntgegeben, dass es nur noch eine weitere Staffel der Reihe geben wird.

Kidman teilt mit Witherspoon

Die Jury kürte „Big Little Lies“ von HBO zur besten Mini-Serie des Jahres. Nicole Kidman spielt darin eine Ehefrau, die unter den schweren Misshandlungen ihres Ehemanns leiden muss, aber sich davon nichts anmerken lässt. Dafür gab es auch einen Emmy für die 50-Jährige. Boulevardmedien fiel übrigens auf, dass Kidman bei ihrer Dankesrede ausgerechnet ihre Kinder überging. Dafür gab es Lob für Kollegin Reese Witherspoon, die die Serie mitproduziert hat. Mit ihr wolle sie den Preis teilen, sagte Kidman auf der Bühne. Auch für Nebendarstellerin Laura Dern – zuletzt bravourös auch in „Twin Peaks: The Return“ – bekam einen Preis zugesprochen.

Emmy Awards 2017 – die Gewinner