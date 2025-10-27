Lana del Rey berührt mit „The Needle And The Damage Done“ (Video)

Lana Del Reys Song „24“ nicht gut genug für James Bond

Lana Del Rey war am Samstag (25. Oktober) zu Neil Youngs „Harvest Moon”-Benefizkonzert in Lake Hughes eingeladen und eröffnete ihren Auftritt mit einer Interpretation seines düsteren Klassikers „The Needle And The Damage Done”.

„Ich dachte, wir fangen mit ein bisschen Neil an”, sagte Del Rey den Zuschauern, als sie die Bühne im Painted Turtle Summer Camp in Lake Hughes, Kalifornien, betrat.

Anschließend spielte sie mit ihrer Band eine originalgetreue und mitreißende Version des „Harvest“-Klassikers.

Del Rey sang außerdem ihre eigenen Songs „Arcadia“, „Video Games“, „Summertime Sadness“ und „Norman Fucking Rockwell“ sowie zum ersten Mal solo „Let the Light In“.

Lana del Rey: Neues Album auf 2026 verschoben

Der Auftritt am Samstag war Del Reys letzter geplanter Gig im Jahr 2025 – und sogar der letzte Auftritt ihrer aktuellen Tournee überhaupt. Aber aus der Vergangenheit wissen wir, dass die 40-Jährige gerne auch spontan Konzerte gibt.

Del Rey hatte schon vor einiger Zeit bekannt gegeben, dass ihr neues, stärker von Country-Musik inspiriertes Album auf 2026 verschoben wurde.

Beim diesjährigen „Harvest Moon“-Konzert traten auch Beck, John Mayer und natürlich Neil Young and the Chrome Hearts auf. Der Erlös des Konzerts kommt der Painted Turtle zugute, die Kindern mit schweren gesundheitlichen Problemen ein Sommercamp-Erlebnis ermöglicht, sowie der von Young gegründeten Bridge School, die Kinder mit schweren Sprach- und Körperbehinderungen unterrichtet.